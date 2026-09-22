به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بختیاری عصر سه شنبه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس میزبان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، رزمندگان و ایثارگرانی بود که در آن بر ضرورت پاسداشت مجاهدتهای رزمندگان و انتقال این میراث ارزشمند به نسل نوجوان و جوان تأکید شد.

امام جمعه چناران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدان دوران دفاع مقدس بیان کرد: شما مجاهدان گردان یدالله در سال در دوران جنگ تحمیلی گل کاشتید و این مجاهدتها و ایستادگی‌ها بود که دشمن را از پای درآورد.

وی با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید اذعان کرد: ذهن نوجوانان و جوانان باید از قهرمانان واقعی این سرزمین لبریز شود چرا که دشمن تلاش می‌کند با القا ناامیدی و ایجاد تردید، در ذهن و باور نسل جوان نفوذ کند.

بختیاری ادامه داد: اگر ذهن نوجوانان و جوانان بیدار، آگاه و آماده باشد، مجاهدتهای مردانی که اجازه ندادند حتی ذره‌ای از خاک این سرزمین به دست ایادی کفر بیفتد، به‌ عنوان یک الگوی ماندگار در نسل آینده نهادینه خواهد شد.

امام جمعه چناران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس تصریح کرد: باید قدر ظرفیتهای موجود را دانست و این گنجینه‌های ارزشمند انقلاب را بیش از پیش مورد توجه قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: تجربه و خاطرات رزمندگان سرمایه‌ای فرهنگی و تربیتی برای امروز و آینده کشور است و باید زمینه انتقال این میراث به نسل جوان فراهم شود.