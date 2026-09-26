زنگ ایثار و نماز در مدارس شهرستان دشتی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دشتی بعد از ظهر شنبه در این آیین که به صورت نمادین در دبیرستان معرفت شهر خورموج برگزار شد،با اشاره به توصیههای رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی به دانشآموزان اظهار کرد: دانشآموزان در کنار تحصیل و فراگیری دروس، باید به مسائل فرهنگی، قرآنی، معنوی و ورزش نیز توجه ویژه داشته باشند.
حجتالاسلام علی زاهددوست افزود: دوران دانشآموزی فرصت ارزشمندی برای کسب علم، تهذیب نفس و رشد همهجانبه است و توجه همزمان به علم و مسائل فرهنگی و معنوی میتواند زمینهساز تربیت نسلی توانمند و مسئولیتپذیر باشد.
امام جمعه دشتی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت آشنایی دانشآموزان با فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید تأکید کرد.
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