سردار خسروی: مرزبانان در جنگ اخیر دوشادوش نیروهای مسلح ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی بعد از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس عقیدتی و سیاسی مرزبانی این استان، با اشاره به شرایط امنیتی اخیر اظهار کرد: ما در هفت ماه اخیر درگیر جنگ سخت با آمریکا و اسرائیل نابکار بودیم؛ اما مرزبانان با مجاهدت و رشادت‌های خود توانستند با تمام توان و امکانات در هر سطح و کسوتی، به یاری خداوند، از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در استان بوشهر به بهترین وجه ممکن صیانت کنند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با تأکید بر اینکه تمامی همکاران در این دوران مفهوم واقعی رزمندگی را تجربه کرده‌اند، افزود: ما علاوه بر صیانت از مرز، با تغییر رویکرد از حالت پلیسی به رویکرد دفاعی-نظامی و حضور دوشادوش سایر نیروهای مسلح، موفق شدیم خدمات‌رسانی به مردم و جامعه هدف را به‌صورت شبانه‌روزی و به نحو احسن انجام دهیم، به‌گونه‌ای که مردم حتی لحظه‌ای احساس نکردند در شرایط جنگ قرار دارند.

سردار خسروی با خیر مقدم به حضور خانواده شهید حمید جعفری از شهدای جنگ رمضان در این مراسم، تصریح کرد: ما شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌ایم که آن‌ها جان و هستی خود را فدا کردند؛ مفهوم شهید و شهادت را ما از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله آموختیم و اگر تجربه آن دوران نبود، شاید در یک سال اخیر به این موفقیت‌ها در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی و اقتصادی دنیا دست نمی‌یافتیم.

وی در ادامه با تبیین جایگاه حوزه عقیدتی و سیاسی گفت: مأموریت عقیدتی و سیاسی صرفاً محدود به مناسبت‌های مذهبی و ملی نیست، بلکه یکی از بهترین نیروهای محرک انسان برای دگرگونی لحظه‌ای و آنی است و هرچه ما در حوزه نیروی انسانی آن را رشد دهیم، تنها بخشی از مأموریت انجام شده است؛ چرا که اگر این آموزش‌ها در کنار رشد معنوی انسان نباشد، نیروی انسانی با چالش مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه تخصص و تعهد با هم شکل می‌گیرند و موجب افزایش بهره‌وری می‌شوند ،افزود: هدف عقیدتی و سیاسی در نیروهای مسلح این است که فردی مسئولیت‌پذیر، امانت‌دار، صادق، منصف و خادم مردم تربیت شود.

سردار خسروی تأکید کرد: تزکیه نفس، فرآیندی بسیار خاص در نیروی انسانی است و دقیقاً در همین نقطه است که اهمیت وظیفه عقیدتی و سیاسی مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: مأموریت عقیدتی و سیاسی یک مأموریت فرعی سازمانی در کنار سایر پلیس‌ها نیست، بلکه یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های ساخت، رشد و تعالی نیروی انسانی است. خدمت در سازمان و نظام، صرفاً پوشیدن لباس مرزبانی نیست، بلکه یادآور تعهدی اخلاقی است که ما در برابر خداوند داریم.

وی در پایان از تلاش‌های حجت‌الاسلام سید احمد خلیلی در مدت تصدی ریاست عقیدتی و سیاسی قدردانی کرد.

در این مراسم،با حضور حجت‌الاسلام زمانی، رئیس عقیدتی سیاسی مرزبانی فراجا، از تلاش‌های حجت‌الاسلام «سید احمد خلیلی» قدردانی و تجلیل به عمل آمد و طی حکمی، حجت‌الاسلام "«ابراهیم عبداللهی» به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر معرفی شد.

همچنین از خانواده سرباز شهید والامقام «حمید جعفری» از شهدای جنگ رمضان به پاس ایثار و فداکاری ایشان در مسیر امنیت مرزهای کشور، تقدیر شد.