حیدری: ۱۰ شاخص برای آمادگی کردستان در برابر بحران تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری بعدازظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران استان کردستان اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع حوادث ناشی از بارشها و آغاز فصل سرما، لازم است دستگاههای اجرایی از هماکنون نقاط آسیبپذیر را شناسایی و برای کاهش پیامدهای احتمالی آنها برنامهریزی کنند.
وی با قدردانی از مجموعه دستگاههایی که در مدیریت حوادث گذشته از جمله پلیس راه، آتشنشانی، اورژانس، مراکز درمانی و نیروهای نظامی و انتظامی مشارکت داشتهاند، افزود: مجموعههای اجرایی و نظارتی استان باید از تجربههای گذشته برای ارتقای آمادگی در برابر حوادث احتمالی استفاده کنند.
آمادگی مراکز حیاتی در اولویت باشد
بازرس کل استان کردستان یکی از محورهای مهم مورد توجه در مدیریت بحران را آمادگی مراکز حیاتی دانست و گفت: بیمارستانها، مراکز امدادی و فرمانداریها از جمله مراکزی هستند که باید برنامه مشخصی برای تداوم فعالیت آنها در زمان بحران وجود داشته باشد.
حیدری ادامه داد: شاخص دوم، تابآوری انرژی است و باید نقاط قوت و ضعف استان در این حوزه از هماکنون شناسایی و برای برطرف کردن نقاط آسیبپذیر پیشبینیهای لازم انجام شود.
وی ذخیره سوخت اضطراری را سومین شاخص مورد تأکید عنوان کرد و افزود: با توجه به احتمال بروز مشکلات مرتبط با سوخت در فصل سرما، تأمین و پیشبینی سوخت اضطراری باید پیش از آغاز فصل سرما و بارشها مورد توجه قرار گیرد.
بازرس کل کردستان تأکید کرد: مراکز حیاتی مانند بیمارستانها و نانواییها که ارتباط مستقیمی با سلامت و امنیت غذایی مردم دارند، باید در این زمینه آمادگی بیشتری داشته باشند.
شناسایی نقاط آسیبپذیر محورهای مواصلاتی
حیدری با اشاره به اهمیت آمادگی محورهای مواصلاتی بیان کرد: تجربه نشان داده است که در زمان بارش برف، باران شدید و وقوع سیلاب، برخی محورهای مواصلاتی نخستین نقاطی هستند که دچار مشکل میشوند و ممکن است ارتباط تعدادی از روستاها و مناطق را با مشکل مواجه کنند.
وی افزود: باید از هماکنون نقاطی که احتمال انسداد آنها در اثر بارشهای سنگین یا سیلاب وجود دارد شناسایی و برای مسیرهای جایگزین آنها برنامهریزی شود.
بازرس کل استان کردستان همچنین بر آمادگی ارتباطی در زمان بحران تأکید کرد و گفت: در حوادث گذشته، آسیب به زیرساختهای ارتباطی در برخی مناطق موجب قطع ارتباط شده است؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید برای مناطقی که احتمال قطع ارتباط در آنها وجود دارد، راههای ارتباطی جایگزین پیشبینی کنند.
سرعت واکنش دستگاهها سنجیده شود
حیدری یکی دیگر از شاخصهای مورد نظر را مدت زمان واکنش دستگاهها عنوان کرد و افزود: گاهی همه امکانات و تجهیزات فراهم است، اما زمان واکنش برای انجام اقدام مؤثر مناسب نیست؛ بنابراین باید سرعت واکنش دستگاهها نیز در برنامههای آمادگی مورد سنجش قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت برگزاری مانورهای آمادگی اظهار کرد: مانورها باید علاوه بر سنجش اصل آمادگی، سرعت اقدام دستگاهها را نیز ارزیابی کنند و بهتر است این مانورها در حوزههای مختلف و به صورت تخصصی برگزار شوند.
روستاهای پرخطر نیازمند برنامه ویژه هستند
بازرس کل کردستان آمادگی روستاهای پرخطر را از دیگر شاخصهای مهم مدیریت بحران دانست و گفت: در بارشهای سنگین برف و باران، دسترسی به برخی روستاها با مشکل مواجه میشود و این موضوع میتواند در حوزههای مختلف، از جمله امدادرسانی و انتقال بیماران، چالش ایجاد کند.
حیدری افزود: با توجه به تجربههای گذشته، میتوان از هماکنون روستاهای پرخطر را شناسایی و پیشبینیهای لازم را برای تأمین دسترسی، امدادرسانی و خدمات ضروری انجام داد.
وی همچنین بر شناسایی گلوگاههای بحرانی تأکید کرد و گفت: لازم است نقاط حساس در حوزههای مختلف از جمله راه، برق، آب و سوخت به صورت جزئیتر شناسایی شوند تا در زمان بحران، دستگاههای مسئول آمادگی لازم برای مداخله سریع را داشته باشند.
هشدار به ساختوسازهای حریم رودخانهها
بازرس کل استان کردستان در ادامه بر ضرورت شناسایی و اطلاعرسانی به ساکنان مناطق واقع در حریم و مسیر رودخانهها تأکید کرد و گفت: دستگاههای متولی از جمله شرکت آب منطقهای و شهرداریها باید از هماکنون هشدارهای لازم را به ساکنان این مناطق ارائه دهند.
حیدری افزود: مسیر آب در زمان بارندگی شدید مسیر طبیعی خود را طی میکند و اگر در حریم و مسیر آن ساختوساز انجام شده باشد، احتمال وارد شدن خسارت وجود دارد؛ بنابراین باید پیش از وقوع حادثه، اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع سد و احتمال افزایش آورد رودخانهها در صورت بارشهای قابل توجه، خواستار پیشبینی تمهیدات لازم برای مناطق و روستاهای در معرض خطر شد.
اطلاعرسانی درباره بیمه اماکن و محصولات کشاورزی
بازرس کل کردستان یکی دیگر از موضوعات قابل توجه را بیمه اماکن و محصولات کشاورزی عنوان کرد و گفت: با توجه به احتمال تأثیر شرایط جوی بر بخش کشاورزی و اماکن، باید اطلاعرسانی لازم به مردم برای بیمه کردن اموال و داراییهای خود انجام شود تا در صورت بروز خسارت، زیانهای وارده کاهش یابد.
حیدری بر آمادگی اماکن دولتی نیز تأکید کرد و افزود: دستگاههای دولتی باید علاوه بر اقدامات خودمحافظتی، موضوع بیمه اماکن و تأسیسات را نیز مورد توجه قرار دهند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی گفت: سازمان جهاد کشاورزی و مراکز ترویج باید توصیههای لازم را به کشاورزان ارائه کنند تا ضمن کاهش خسارت احتمالی، از امنیت غذایی و سرمایه کشاورزان نیز صیانت شود.
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