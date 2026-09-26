سرنوشت پروازهای خارجی ایران در گرو رایزنی دولت؛ اختلالی فراتر از سفر

به گزارش خبرنگار مهر، محدودیتها و توقف پروازهای ایران به برخی از کشورها، بهویژه کشورهای همسایه و منطقه طی روزهای اخیر، ابعاد تازهای پیدا کرده است؛ موضوعی که در ابتدا با لغو یا محدود شدن پروازها به برخی مقاصد از جمله گرجستان، بغداد، عمان و امارات آغاز شد و اکنون با توقف فروش بلیت پروازهای مسیر عراق، دامنه آن گستردهتر شده است.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود پروازهای ایران به نجف برقرار خواهد بود و محدودیتها صرفاً شامل مسیر بغداد میشود، سازمان هواپیمایی کشوری روز گذشته از توقف نمایش و فروش بلیت پروازهای مسیر عراق، بهویژه نجف اشرف، تا اطلاع ثانوی خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، وجه بلیت پروازهای تعلیقشده نیز باید بدون کسر جریمه به مسافران بازگردانده شود.
به این ترتیب، محدودیتهای اعمالشده عملاً پروازهای ایران به عراق را از مسیر بغداد فراتر برده و پروازهای نجف را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ موضوعی که با توجه به حجم بالای رفتوآمد میان دو کشور، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رایزنی بغداد با واشنگتن برای برقراری پروازهای ایران به عراق
در همین حال، بر اساس گزارش خبرگزاری عراق، بغداد در حال رایزنی با واشنگتن برای معاف شدن فرودگاههای عراق از اقدامات تحریمی یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است؛ رایزنیهایی که در صورت به نتیجه رسیدن میتواند زمینه بازگشت پروازهای ایران به عراق را فراهم کند.
از سوی دیگر، چین از ابتدای اعمال این محدودیتها موضع متفاوتی اتخاذ کرده و تحریمهای اعمالشده علیه ایران را نپذیرفته و پروازهای ایران به این کشور همچنان برقرار است. در مسیر ترکیه نیز بخش عمده پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی ادامه دارد، هرچند دو ایرلاین با محدودیتهایی مواجه شدهاند.
عراق حق جلوگیری از پروازهای ایران را نداشت
در همین رابطه، حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از محدودیتهای اعمالشده علیه پروازهای ایران، بر ضرورت پیگیری دولت برای رفع این محدودیتها تأکید کرد.
وی درباره وضعیت پروازهای ایران و عراق گفت: عراق اعلام کرده است که پروازهای ایران به این کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع است، در حالی که پروازهای ایران از مبدأ به مقصد عراق و بالعکس باید مجدداً به شبکه خطوط پروازی کشور بازگردد، زیرا کشور عراق حق تحریم پروازهای ایران را نداشت.
رفیعی تأکید کرد: همه مراودات عراق با ایران است و بیشترین سهم روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق با ایران است. اگر برای عراق، کشور آمریکا اهمیت دارد، باید موضع خود را در قبال ایران شفاف کند؛ زیرا همه مراودات عراق با ایران است و حتی بقای عراق نیز به این روابط وابسته است. با وجود این، عراق به سرعت به چنین تحریمی تن میدهد.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به حجم بالای سفر میان دو کشور افزود: سالانه حدود ۳.۵ میلیون نفر از اتباع عراق به ایران میآیند و حدود ۳.۵ میلیون نفر از مردم کشور ما نیز به عراق سفر میکنند. در چنین شرایطی، عراق پروازهای ایران را تحریم میکند تا پروازهای شرکتهای هواپیمایی ایرانی امکان رفتوآمد نداشته باشند.
وی تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد که مسئولان امر ما خیلی راحت در برابر هر تحریمی تمکین میکنند و باید به این موضوع کمک شود. اکنون بخشی از تردد میان ایران و عراق به صورت زمینی انجام میشود، اما این به معنای آن نیست که دولت باید در برابر چنین تصمیمی کوتاه بیاید.
رفیعی در ادامه درباره وضعیت پروازهای ایران و ترکیه اظهار کرد: در خصوص پروازهای ترکیه، دو ایرلاین ایرانی با مشکل مواجه شدهاند، اما سایر شرکتهای هواپیمایی ایران همچنان به ترکیه پرواز دارند و در این پروازها با مشکل خاصی مواجه نشدهایم.
پروازها به ترکیه برقرار است؛ قیمت بلیت تا ۱۴ تا ۳۵ میلیون تومان
بررسیهای خبرنگار مهر از سایتهای مجاز فروش بلیت هواپیما نیز نشان میدهد که در حال حاضر بلیت پروازهای اکونومی ایران به ترکیه در محدوده قیمتی حدود ۱۴ تا ۳۵ میلیون تومان در دسترس مسافران قرار دارد و این مسیر، برخلاف عراق، همچنان شاهد فعالیت بخشی از شرکتهای هواپیمایی ایرانی است.
آیا عراق به مقصد پروازهای ایران برمیگردد؟
با این حال، ادامه رایزنیهای بغداد با واشنگتن درباره وضعیت فرودگاههای عراق میتواند در آینده بر سرنوشت پروازهای ایران به این کشور تأثیرگذار باشد و در صورت دستیابی به توافق، احتمال ازسرگیری پروازهای ایران به عراق وجود خواهد داشت.
پروازهای خارجی؛ حلقه مهم تجارت و دارو
اهمیت این موضوع تنها به جابهجایی مسافر محدود نمیشود. تداوم پروازهای خارجی، علاوه بر تسهیل رفتوآمد میان ایران و کشورهای منطقه، در جابهجایی کالا و اقلام ضروری از جمله برخی داروها نیز نقش مهمی دارد و هرگونه اختلال طولانیمدت در شبکه پروازهای خارجی میتواند روند مبادلات و ارتباطات میان ایران و کشورهای مقصد را با چالش مواجه کند.
از این رو، در شرایطی که بخشی از پروازهای ایران به کشورهای همسایه با محدودیت یا توقف مواجه شده است، پیگیری دیپلماتیک و عملیاتی برای بازگرداندن این مسیرها به شبکه پروازی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ بهویژه آنکه عراق یکی از مهمترین مقاصد سفر شهروندان دو کشور محسوب میشود و تداوم محدودیت در این مسیر، علاوه بر صنعت حملونقل هوایی، میتواند بر روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری دو کشور نیز اثرگذار باشد.
در چنین شرایطی، انتظار میرود دولت و دستگاههای مسئول، با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و مذاکرات دوجانبه، موضوع محدودیتهای اعمالشده علیه پروازهای ایران را با جدیت دنبال کنند تا مسیرهای پروازی متوقفشده، بهویژه در کشورهای همسایه، در کوتاهترین زمان ممکن به شبکه پروازی کشور بازگردد.
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