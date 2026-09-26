به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ملکی گفت: بر اساس گزارشهای میدانی و پایشهای انجامشده، تعدادی سازه مخفی در نزدیکی آبشخورهای پناهگاه حیات وحش انگوران شناسایی شد که بهمنظور ایجاد محل اختفا و تسهیل شکار غیرمجاز احداث شده بودند.
وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان پس از شناسایی این نقاط، نسبت به تخریب کامل سازههای غیرمجاز و رفع آثار تخریب در زیستگاه اقدام کردند تا امکان استفاده مجدد از این محلها برای فعالیتهای غیرقانونی از بین برود.
ملکی با اشاره به اهمیت آبشخورها برای حیات وحش، تصریح کرد: آبشخورها بهویژه در دورههای کمآبی، از منابع مهم تأمین آب برای گونههای مختلف جانوری محسوب میشوند و ایجاد محل اختفای شکارچیان در اطراف این نقاط، میتواند آبشخور را از یک محل امن برای حضور حیات وحش به نقطهای پرخطر تبدیل کند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان ادامه داد: حفاظت از زیستگاه تنها به جلوگیری از شکار غیرمجاز محدود نمیشود و هرگونه تخریب، ایجاد سازه بدون مجوز و تغییر در شرایط طبیعی زیستگاه نیز میتواند بر امنیت و پایداری جمعیت گونههای جانوری اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر استمرار گشت و پایش مناطق تحت مدیریت محیط زیست، گفت: نیروهای یگان حفاظت با رصد مستمر مناطق، نسبت به شناسایی نقاط مشکوک و مقابله با تخلفات زیستمحیطی اقدام میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
ملکی از شهروندان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با شکار و صید غیرمجاز یا تخریب زیستگاه، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط زیست اطلاع دهند تا امکان بررسی و اقدام سریع فراهم شود.
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