به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران، نشست مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان نظام پولی و بانکی کشور ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در اتاق ایران برگزار می‌شود.

مجید موافق‌قدیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت ایجاد درک مشترک میان صنعت و نظام تأمین مالی کشور به خبرنگار مهر، گفت: صنعت دام، طیور و آبزیان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تأمین غذا در کشور است و استمرار فعالیت آن، نیازمند دسترسی پایدار و متناسب به منابع مالی است. با این حال، ویژگی‌های این صنعت، از جمله حجم بالای سرمایه در گردش، نوسانات قیمت نهاده‌ها، دوره‌های مختلف تولید و ضرورت تأمین مستمر مواد اولیه، ایجاب می‌کند ابزارهای تأمین مالی متناسب با واقعیت‌های این زنجیره طراحی و به کار گرفته شود.

وی افزود: بر همین اساس، اتاق ایران با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، در نظر دارد همزمان با برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور تهران، پویش تأمین مالی صنعت دام، طیور و آبزیان را برگزار کند. این پویش با هدف نزدیک‌تر شدن صنعت و نظام پولی و بانکی و ایجاد مسیرهای عملیاتی برای پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاه‌های این زنجیره شکل خواهد گرفت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این پویش، معرفی ظرفیت‌ها، ساختار و نیازهای مالی صنعت به شبکه بانکی و سایر ارکان نظام تأمین مالی است. در بسیاری از موارد، بخشی از مشکلات موجود ناشی از نبود شناخت کافی از ماهیت فعالیت، گردش مالی و اقتضائات این صنعت است. گفتگوی مستقیم میان فعالان صنعت و مدیران نظام پولی و بانکی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و طراحی راهکارهای قابل اجرا کمک کند.

وی با بیان اینکه تأمین مالی صرفا به تسهیلات بانکی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: در این پویش تلاش خواهیم کرد ظرفیت روش‌های نوین تأمین مالی و ابزارهای موجود در بازار پول و سرمایه نیز مورد بررسی قرار گیرد و زمینه برای استفاده بیشتر از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و سایر روش‌های متناسب با ساختار این صنعت فراهم شود.

موافق‌قدیری تاکید کرد: نشست ۶ مهرماه در اتاق بازرگانی ایران، نقطه آغاز گفتگویی است که قرار است در نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور تهران ادامه پیدا کند. در این نشست که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و تمام بانک‌های دولتی و خصوصی و سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط برگزار می‌شود، ضمن تشریح وضعیت و نیازهای مالی صنعت، تلاش است دیدگاه‌ها و دغدغه‌های نظام بانکی نیز شنیده شود تا بتوان به یک چارچوب مشترک برای همکاری رسید.

وی تأکید کرد: هدف این پویش، صرفا جذب منابع مالی نیست؛ بلکه ایجاد یک ارتباط مستمر و مبتنی بر شناخت متقابل میان صنعت و نظام تأمین مالی کشور است. اگر این ارتباط به شکل درست و مستمر شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود بخشی از مسائل تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری صنعت دام، طیور و آبزیان با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر و متناسب‌تر مدیریت شود.

گفتنی است، بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور تهران از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد و پویش تأمین مالی صنعت دام، طیور و آبزیان نیز همزمان با این رویداد دنبال می‌شود.