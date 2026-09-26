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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

زورآوند: بارش پراکنده از پنجشنبه در کرمانشاه آغاز می‌شود

زورآوند: بارش پراکنده از پنجشنبه در کرمانشاه آغاز می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای صاف تا دوشنبه و ورود سامانه ناپایدار از سه‌شنبه همراه با کاهش دما و بارش پراکنده خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: آسمان کرمانشاه تا روز دوشنبه عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت تغییرات قابل توجهی در دمای هوا رخ نمی‌دهد و دما در بیشتر مناطق استان در محدوده فعلی باقی خواهد ماند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز سه‌شنبه سامانه‌ای ناپایدار به تناوب جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فعالیت آن تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

زورآوند تصریح کرد: با ورود این سامانه، رشد ابر و تشدید وزش باد در استان دور از انتظار نیست و دمای هوا نیز به صورت نسبی کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: پیامد فعالیت این سامانه در روزهای پنجشنبه و جمعه به شکل رگبارهای پراکنده باران ظاهر خواهد شد و احتمال وقوع این بارش‌ها به‌ویژه در نیمه شمالی استان بیشتر است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تأکید کرد: ناپایداری‌های جوی طی روزهای پایانی هفته به تناوب ادامه خواهد داشت و تغییرات ایجادشده در وضعیت ابر، باد و دما از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه خواهد بود.

کد مطلب 6959126

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