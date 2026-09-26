به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: با هدف راهبرد کلان تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به خدمات بازار سرمایه و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به ذینفعان، کارمزد ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره این شرکت، برای نخستین بار تا پایان مهر سال جاری رایگان شد.

بر اساس این تصمیم، همه افرادی که تاکنون در سامانه (سجام) ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند در این بازه زمانی بدون پرداخت کارمزد ثبت‌نام، فرآیند سجامی‌شدن خود را آغاز کنند و پس از تکمیل مراحل مربوط، از خدمات مختلف بازار سرمایه از جمله دریافت سودهای جاری و سنواتی، حضور الکترونیک در مجامع شرکت‌هایی که سهام‌دار آن‌ها هستند، پذیره‌نویسی الکترونیک حق‌تقدم و انجام فرآیندهای مرتبط با انتقال دارایی متوفیان به وراث بهره‌مند شوند.

بر اساس این مصوبه، صرفاً «کارمزد ثبت‌نام اولیه در سامانه (سجام)» رایگان شده است و هزینه‌های مربوط به مراحل احراز هویت مشمول این معافیت نمی‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام رایگان در سامانه (سجام) به نشانی رسمی این سامانه به نشانی https://www.sejam.ir مراجعه کنند.