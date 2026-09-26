به گزارش خبرنگار مهر، محمد صدیقی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان اظهار کرد: بررسی شاخصهای هواشناسی نشان میدهد پدیده اقلیمی پیشرو در سال جاری از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و آثار آن در برخی مناطق از جمله غرب آسیا و ایران محسوستر است.
وی افزود: این پدیده به تنهایی عامل ایجاد بارش نیست، اما با تأمین رطوبت و همراهی سامانههای بارشی میتواند در برخی مناطق موجب بارشهای شدید و قابل توجه شود.
مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به پیشبینیهای فصلی گفت: بر اساس بررسی شاخصهای هواشناسی، در نیمه دوم مهرماه میزان بارش در استان بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت و احتمال دارد مسیر حرکت برخی سامانهها تغییر کرده و مناطق غربی استان را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.
صدیقی ادامه داد: روند بارشها در ادامه فصل پاییز نیز ادامه خواهد داشت و بر اساس پیشبینیهای انجامشده، در برخی بازههای زمانی میزان بارشها بیش از شرایط نرمال خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش بارش لزوماً به معنای افزایش بارش در تمام روزهای فصل نیست، عنوان کرد: همزمان با افزایش میانگین بارش، احتمال ورود سامانههای سرد نیز وجود دارد و باید برای رخدادهای حدی و تغییرات ناگهانی دما آمادگی داشت.
احتمال بارشهای شدید و وقوع سیلاب
مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به پیامدهای احتمالی بارشهای شدید اظهار کرد: شرایط پیشرو میتواند همزمان فرصت و تهدید ایجاد کند؛ افزایش بارشها میتواند به بهبود ذخایر آبی کمک کند، اما اگر بارش در مدت کوتاه و با شدت بالا رخ دهد، احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی نیز افزایش خواهد یافت.
صدیقی افزود: مدیریت منابع آب باید بر اساس ظرفیت ذخیرهسازی و کنترل حوزههای آبریز انجام شود و دستگاههای مسئول لازم است برای احتمال رخدادهای شدید بارشی از هماکنون برنامه داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی در برنامهریزی دستگاهها گفت: مدیریت بحران باید خود را صرفاً بر اساس میانگینهای فصلی آماده نکند، بلکه رخدادهای حدی مانند بارشهای شدید، افت دما و نوسانات جوی نیز باید در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی کردستان افزود: در حوزه انرژی نیز افزایش نوسانات دمایی میتواند شرایط متفاوتی ایجاد کند و برنامهریزی برای مصرف انرژی باید بر مبنای احتمال وقوع شرایط حدی انجام شود.
صدیقی با اشاره به آثار شرایط جوی بر بخش کشاورزی گفت: زمانبندی عملیات کشاورزی باید با توجه به نخستین بارشهای مؤثر و پیشبینیهای هواشناسی انجام شود تا کشاورزان بتوانند حداکثر استفاده را از شرایط مناسب بارشی داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاههای خدماترسان برای احتمال اختلال در راههای ارتباطی، آبگرفتگی معابر و مشکلات دسترسی به مناطق آسیبپذیر تأکید کرد.
آمادگی برای آبگرفتگی و اسکان اضطراری
مدیرکل هواشناسی کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بارشهای شدید، پاکسازی مسیرهای آب، آمادگی محورهای اصلی و فرعی، پیشبینی نقاط اسکان اضطراری و فعالسازی ظرفیت دستگاههای مرتبط باید در دستور کار قرار گیرد.
صدیقی در پایان گفت: بررسیهای هواشناسی نشان میدهد از روزهای آینده به تدریج سامانههای جوی وارد منطقه خواهند شد و لازم است دستگاههای اجرایی از هماکنون آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیشرو داشته باشند.
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