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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

۵۳۲ هکتار از اراضی دولتی رفع تعرض شد

۵۳۲ هکتار از اراضی دولتی رفع تعرض شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری هزار و ۶۵۱ مورد تعرض به اراضی دولتی به مساحت حدود ۵۳۲ هکتار توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری هزار و ۶۵۱ مورد تعرض به اراضی دولتی به مساحت حدود ۵۳۲ هکتار توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۶ مورد حکم قطعی به نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در سراسر کشور اجرا شده که بر اساس آن، بیش از ۶۰ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: تنها در شهریورماه امسال، ۳۱۴ مورد رفع تعرض فوری به اراضی دولتی به مساحت ۱۵۶ هکتار انجام شده است.

نبیان در پایان درباره اجرای احکام قطعی در شهریورماه نیز خاطرنشان کرد: طی ماه گذشته، ۱۵ مورد حکم قطعی توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اجرا شد که در پی آن، ۷ هکتار از اراضی دولتی به بیت‌المال بازگردانده شد.

کد مطلب 6959142
زهره آقاجانی

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