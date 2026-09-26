به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مهرواره استانی قصه گویی «همیشه قهرمان» که ۱۴ تیر ۱۴۰۵ با محور انتقال ارزش‌های ملی و روایت‌های حماسی ایثار و شهادت منتشر شده بود، با توجه به استقبال مخاطبان و ضرورت ایجاد زمان کافی برای خلق آثار فاخر، تا پایان مهر ادامه دارد.

این رویداد با هدف ایجاد پیوندهای میان‌نسلی و بهره‌گیری از ظرفیت تربیتی قصه‌گویی طراحی شده و موضوعات «ایثار و شهادت»، «قهرمانان و فرشتگان میناب» و «کودکان و نوجوانان جامعه کربلا» را شامل می‌شود.

بخش ویژه مهرواره نیز به روایت‌های زندگی و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) اختصاص دارد.

براساس این فراخوان، علاقه‌مندان گروه‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگ‌سال می‌توانند آثار خود را در قالب‌های قصه‌گویی کلاسیک با زمان ۵ تا ۱۵ دقیقه، پادکست قصه‌گویی با زمان مشابه و قصه‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای تا تاریخ یادشده از طریق پیام‌رسان روبیکا به شماره ۹۰۵۵۱۳۰۲۸۱ ارسال کنند.

همچنین برای برگزیدگان این مهرواره، لوح سپاس و جوایز ارزنده در نظر گرفته شده است.