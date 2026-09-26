افتتاح مجتمع آبرسانی در کالپوش با حضور معاون رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول مجتمع آبرسانی کالپوش واقع در شهرستان میامی ظهر شنبه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس و همچنین استاندار سمنان افتتاح شد.

در این مراسم که جمعی از مدیران ارشد استان سمنان و همچنین شهرستان میامی حضور داشتند، فاز اول مجتمع آبرسانی در حالی به بهره برداری رسید که به عقیده مسئولان این طرح می تواند آب سالم و بهداشتی مورد نیاز صدها خانوار از مردم کالپوش را فراهم کند.

فرماندار میامی در این مراسم با بیان اینکه فاز اول مجتمع آبرسانی کالپوش امروز در حالی افتتاح می شود که تامین آب پایدار برای اهالی منطقه از اهداف آن است، گفت: بیش از ۱۲ تا 15 هزار نفر از این طرح بهره مند می شوند.

احمد خرم با بیان اینکه این طرح در صورت تکمیل تامین آب 17 هزار نفر را در دستور کار خواهد داشت، ابراز کرد: طرح مجتمع آبرسانی کالپوش میامی برای تامین نیاز آبی ۷۳ لیتر بر ثانیه ای طراحی و اجرا شده است.

وی با بیان اینکه برای مرحله نخست طرح مجتمع آبرسانی کالپوش 15 میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: این طرح در نهایت ۳۳ کیلومتر خط انتقال آب خواهد داشت.