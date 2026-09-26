سرپرست جدید راهداری رودان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه مهدی رمضانی سرپرست جدید اداره راهداری و حملونقل جادهای رودان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم محمد محسنی فرماندار رودان، علیرضا محمدی معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان و مهرداد حسنزاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان حضور داشتند.
علیرضا محمدی معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای هرمزگان در این مراسم با اشاره به سوابق مدیریتی مهدی رمضانی، اظهار کرد: رمضانی چندین سال سابقه مدیریت در شهرستان داشته و با شرایط و مسائل منطقه آشنایی دارد.
وی افزود: امیدواریم رمضانی بتواند در مسئولیت جدید نیز با تداوم خدمترسانی در کنار مردم رودان به وظایف خود عمل کند.
در پایان این مراسم ضمن معرفی مهدی رمضانی به عنوان سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای رودان از زحمات یکساله آرش داور در این مسئولیت تقدیر شد.
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