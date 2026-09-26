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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

هشدار درباره سرویس مدارس؛ مسئولان سمنان مراقب مسئولیت کیفری باشند

هشدار درباره سرویس مدارس؛ مسئولان سمنان مراقب مسئولیت کیفری باشند

سمنان- دادستان استان سمنان باتأکید بر احراز صلاحیت رانندگان و کنترل ایمنی سرویس‌ مدارس و دانشگاه‌ها گفت:بی‌توجهی به الزامات، هنگام وقوع حادثه می‌تواند مسئولیت کیفری فرد را در پی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، محمدتقی گلی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، با هشدار به مدیران و مسئولان آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی استان سمنان اظهار کرد: با توجه به افزایش استفاده از سرویس‌های ایاب و ذهاب در ایام بازگشایی مراکز آموزشی، لازم است اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث رانندگی با جدیت دنبال شود.

وی افزود: مدیران و مسئولان مراکز علمی و آموزشی استان باید در فرآیند انتخاب، به‌کارگیری و نظارت بر رانندگان و وسایل نقلیه سرویس‌های ایاب و ذهاب، نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند و سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، دانشجویان، کارکنان و سایر سرنشینان را در اولویت قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر ضرورت بررسی صلاحیت رانندگان و وضعیت فنی خودروها تصریح کرد: پیش از انعقاد قرارداد یا آغاز به کار رانندگان و استفاده از اتوبوس، مینی‌بوس و سایر وسایل نقلیه، صلاحیت عمومی و حرفه‌ای رانندگان و وضعیت فنی خودروها باید به صورت دقیق بررسی و احراز شود.

گلی ادامه داد: کنترل گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه، سوابق رانندگی، وضعیت معاینه فنی، بیمه‌نامه شخص ثالث و سایر مدارک قانونی ضروری است و این موارد باید به‌صورت دقیق بررسی و مستندسازی شود.

وی همچنین بر بررسی وضعیت جسمانی و روانی، میزان تجربه و مهارت و سوابق تخلفات و تصادفات موثر رانندگان تأکید کرد و افزود: باید مطابق ضوابط از به‌کارگیری افراد فاقد شرایط لازم یا دارای سوابق نامتناسب با مسئولیت محوله جلوگیری شود.

دادستان سمنان ضمن قدردانی از رانندگان قانون‌مدار و مسئولیت پذیر اظهار کرد: رعایت مقررات و توجه به ایمنی سفر از سوی این رانندگان، نقش مهمی در حفظ سلامت و امنیت سرنشینان دارد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول در فرآیند انتخاب و به‌کارگیری رانندگان، این معیارها را با دقت مورد توجه قرار دهند.

گلی بر استمرار نظارت‌ها در طول سال تحصیلی نیز تأکید کرد و افزود: نظارت بر عملکرد رانندگان، کنترل دوره‌ای وضعیت فنی خودروها، مدارک و تجهیزات ایمنی و رسیدگی به گزارش‌های مربوط به تخلفات یا بی احتیاطی های احتمالی باید به صورت مستمر انجام شود.

وی هشدار داد: بی‌توجهی به الزامات ایمنی و نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر شود و چنانچه در نتیجه قصور یا تقصیر مسئولان ذی‌ربط حادثه‌ای رخ دهد، موضوع از حیث مسئولیت قانونی و کیفری قابل پیگیری خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر استفاده از ظرفیت کارشناسی پلیس راه و پلیس راهور افزود: در تمامی مراحل و اقدامات مرتبط با سرویس‌های ایاب و ذهاب، لازم است پیش از هرگونه اقدام، از نظرات فنی و ارشادی پلیس راه و پلیس راهور استفاده و ملاحظات فنی مربوطه در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ و مستند شود.

گلی در پایان خاطرنشان کرد: دادستان های عمومی و انقلاب و روسای دادگاه های بخش در حوزه‌های قضایی سراسر استان، بر حسن اجرای این هشدار و اقدامات دستگاه‌های مسئول نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده تخلف یا بی‌توجهی به الزامات قانونی، اقدامات و برخورد قانونی لازم را در دستور کار قرار می‌دهند.

کد مطلب 6959018

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