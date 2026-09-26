کلاییچ : نتیجه روی تابلو، نتیجه واقعی بازی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، نناد کلاییچ، سرمربی تیم ملی هندبال ایران، پس از نمایش خوب و امیدوارکننده ملیپوشان برابر قطر در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، درباره شرایط این دیدار و عملکرد بازیکنان تیم ملی صحبت کرد.
کلاییچ در ابتدا درباره روند مسابقه اظهار داشت: کسانی که هندبال را بهخوبی میشناسند، متوجه میشوند که در این مسابقه چه تعداد محرومیت دو دقیقهای علیه ما اعلام شد و چه اشتباهات داوری در جریان بازی رخ داد. به هر حال، به نظرم نتیجهای که روی تابلو ثبت شد، بازتابدهنده نتیجه واقعی و آن چیزی که میتوانست در این مسابقه رقم بخورد، نبود.
سرمربی تیم ملی هندبال ایران ادامه داد: قطر قهرمان چند دوره آسیا بوده است و ما با آگاهی از این موضوع وارد زمین شدیم. با این حال، هدف ما از ابتدا کسب پیروزی بود و با تمام تمرکزمان تلاش کردیم برنده بازی باشیم. قطر نیز برای رسیدن به پیروزی تلاش زیادی داشت و اجازه نداد بازی برای ما آسان باشد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد بازیکنان جوان تیم ملی گفت: قطعاً بازیکنان جوان ما، مانند امید عنایتیجو و علی حیدریان، در مسیر پیشرفت قرار دارند و عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادند. این بازیکنان نشان دادند که میتوان به آینده تیم ملی امیدوار بود.
کلاییچ افزود: اگر تعدادی از بازیکنان باتجربه تیم، مانند پویا نوروزینژاد و علیرضا موسوی و بقیه لژیونرها نیز به جمع ما اضافه شوند، قطعاً تیم شرایط بهتری خواهد داشت و میتوانیم با آرامش و راحتی بیشتری بازی کنیم.
سرمربی تیم ملی هندبال ایران در پایان با اشاره به اهمیت ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه برای آینده تیم ملی خاطرنشان کرد: برای مثال، اگر تک ستاره قطر و بحرین را هم از این تیم ها بگیرید، این تیم ها بخش قابل توجهی از قابلیتهای خود را از دست میدهند. ما نیز با در اختیار داشتن این بازیکنان جوان، در کنار نفرات باتجربه، میتوانیم برای آینده تیم ملی بسیار خوب و قدرتمندی داشته باشیم.
تیم ملی هندبال مردان ایران امروز در مرحله یک چهارم نهایی برابر تیم چند ملیتی قطر و مدافع عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی قرار گرفت. هندبالیست های ایران با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ مغلوب این تیم شد تا از ادامه حضور در بازیها و صعود به مرحله نیمه نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا باز بماند.
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