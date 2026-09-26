به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلریز پیش از ظهر شنبه در نشست صمیمی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با پیشکسوتان و فعالان عرصه سرودهای انقلاب اسلامی که در سالن جلسات این مکان مقدس برگزار شد، بر ضرورت توجه جدی به حوزه فرهنگ و موسیقی تأکید کرد.



وی با اشاره به ارتباط خود با جوانان و فعالان عرصه هنر و موسیقی، شرایط فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار داد و گفت که موسیقی بی‌محتوا بخش قابل‌توجهی از فضای فرهنگی جوانان را تحت تأثیر قرار داده است.



این خواننده پیشکسوت، موسیقی را هنری اثرگذار بر ذهن و روحیه جوانان دانست و بر لزوم توجه بیشتر مسئولان فرهنگی به این عرصه تأکید کرد.



گلریز حمایت از هنرمندان و استعدادهای جوان را ضروری دانست و گفت: فراهم کردن زمینه تولید و عرضه آثار فاخر می‌تواند به حضور مؤثرتر ظرفیت‌های جوان در عرصه فرهنگ و هنر کمک کند.



وی با اشاره به پیشینه چند هزار ساله موسیقی ایرانی، افزود: امروز نیز در نقاط مختلف کشور نوجوانان و جوانان مستعدی حضور دارند که نیازمند شناسایی و حمایت هستند.



گلریز پیشنهاد کرد: جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری در طول سال با گستره بیشتری برگزار شوند تا فرصت بیشتری برای شناسایی و میدان دادن به استعدادهای جوان فراهم شود.



وی با اشاره به آثار تولیدشده با مشارکت استعدادهای مردمی و جوانان، از سرود سلام فرمانده به عنوان نمونه‌ای یاد کرد که به گفته وی نشان داد می‌توان با فراهم کردن زمینه حضور این ظرفیت‌ها، آثار اثرگذاری تولید کرد.



این خواننده پیشکسوت سرودهای انقلابی همچنین بر نقش نهادهای فرهنگی و هنری در حمایت از این جریان تأکید کرد و صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری را از مجموعه‌های دارای نقش در این زمینه برشمرد.



وی استفاده از ظرفیت هنرمندان متعهد و جوان و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر آنان را مورد تأکید قرار داد و گفت: در جنگ فرهنگی، بی‌توجهی به ظرفیت هنر می‌تواند آسیب‌زا باشد.



گلریز در بخش دیگری از سخنان خود به خاطراتش از امام خمینی(ره) اشاره کرد و از اجرای سرود شهید مطهری یاد کرد.



وی با تأکید بر ظرفیت هنر و موسیقی برای انتقال مفاهیم فرهنگی، اظهار کرد: این حوزه می‌تواند در خدمت فرهنگ، ارزش‌های انقلاب اسلامی و انتقال مفاهیم به نسل جدید قرار گیرد.



در پایان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با اهدای نشان خادمی افتخاری مسجد جمکران از یک عمر فعالیت فرهنگی و هنری محمد گلریز در عرصه سرودهای انقلاب اسلامی تقدیر کرد.