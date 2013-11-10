جشنواره تئاتر خیابانی باغملک همچنان بلاتکلیف است

جواد منیعات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به ارسال آثار نمایشهای خیابانی به جشنواره تئاتر خیابانی باغملک هنوز هیچ پاسخی اعم از برگزاری یا عدم برگزاری آن از سوی مدیر ارشاد باغملک و ارشاد خوزستان به هنرمندان متقاضی شرکت داده نشده است.

وی افزود: این در حالی است که هنرمندان در سخت ترین شرایط کار خود را تولید می کنند و با گذشت دو ماه، هیچگونه اقدام موثری در امر برگزاری این جشنواره دیده نمی شود و پاسخگوی هنرمندان نیستند.

منیعات اظهار کرد: مشکل فضای تمرین برای گروه نمایشی خیابانی ما به مشکلی حاد تبدیل شده و با وجود اینکه برای شرکت در جشنواره های مختلفی در سطح کشور در حال تمرین هستیم نه تنها درهیچ زمینه ای از ما حمایت نشده است بلکه مورد بی مهری و کم لطفی برخی مسوولین و انجمن هنرهای نمایشی اهواز نیز قرار گرفته ایم.

این کارگردان نمایش خیابانی تصریح کرد: امید این را داریم که با انتخاب شهردار جدید اهواز و با یاری هنرمندان به ویژه گروههای نمایش خیابانی تعامل و همکاری مثبتی در جهت اهداف شهرداری به واسطه تولیدات آثار نمایشی انجام پذیرد.

وی ادامه داد: از شهردار تقاضا داریم با تعیین فضاهای هنری به سمت و سوی تولید آثار فاخر و نمایشی هنرمندان بپردازد و از اجرای برنامه های سطحی و نازلی که طی این چند سال اخیر در قالب جنگ به مناسبتهای مختلف اجرا می شود خودداری شود و به صورت هدفمند شهروندان فهیم اهوازی را با نمایشهای جدی و حرفه ای آشنا سازد چرا که سطح شعور و درک شهروندان اهوازی بسیار بالاست که لازمه شهردار اهواز توجه به مسایل عمرانی به موضوعات فرهنگی و هنری نیز توجه خاص داشته باشد.