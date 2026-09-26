رسالت جوانان پاسداری از هویت ایرانی و ساختن آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر شنبه در همایش روز سرباز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد:دوران سربازی،دوران خاصی است و از دو یا سه اتفاق مهم در زندگی شخصی بنده به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دوران سربازی فرصتی غیرقابل جبران است، افزود: سربازی فرصتی برای استحکام شخصیتی و تمرینی برای زندگی است.

وی با اشاره به نقش جوانان در آینده کشور تصریح کرد: سربازان و جوانان در مجموعه‌های مختلف، آینده کشور را در اختیار دارند و در موقعیت‌ها و عرصه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند، رشد می‌یابند و مسئولیت می‌پذیرند.

دشمن به دنبال تغییر مسیر جوانان است

سردار دامغانی با بیان اینکه دشمن امروز به دنبال تغییر مسیر جوانان است، گفت: دشمن تلاش می‌کند جوانان و نوجوانانی را که باید در مسیر منافع استان، کشور و اقتدار ملی حرکت کنند، به عاملی علیه همین اهداف تبدیل کند.

وی ادامه داد: دشمن می‌خواهد با استفاده از نوجوانان و جوانان، ایران را تسلیم کند و با مردم ایران مسئله و مشکل دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در جنگ شناختی گفت:دشمن با فریب دادن نوجوانان و جوانان، مدیریت ذهنی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های سنگین و عملیات شناختی گسترده، با کمک مراکز تخصصی تلاش می‌کند نوجوانان و جوانان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه دشمن به دنبال کنترل ذهن و رفتار نوجوانان و جوانان است، افزود: هدف دشمن این است که نظام و کشور به دست نوجوانان و جوانان از بین برود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که دشمن می‌خواهد ایران تجزیه شود، گفت:این طرح تجزیه ایران به سال ۱۳۲۵ برمی‌گردد نه فقط امروز و شامل اکثر کشورها از سوی دشمن است .

وی با اشاره به اقدامات دشمن پیش از انقلاب اسلامی اظهار کرد: اساس تلاش دشمن این بود که ایران کشور قدرتمندی نباشد و موضوع تجزیه کشور نیز تنها مختص ایران نیست.

فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی، ابزارهای دشمن است

سردار دامغانی با بیان اینکه دشمن از فشار اقتصادی برای ایجاد نارضایتی استفاده می‌کند، تصریح کرد: انتظار دشمن این است که فشارهای اقتصادی را با نارضایتی‌ها و مطالبات به‌حق مردم درهم بیامیزد، در کشور آشوب ایجاد کند و به حیثیت مقدس نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد سازد.

وی افزود:دشمن تلاش می‌کند هویت فرهنگی و غیرت ایرانی را نیز تضعیف کند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اقدامات آمریکا در منطقه گفت: آمریکا از کشورهای مختلف منطقه برای حمله و فشار علیه ایران استفاده کرده است و حمله به نقاط نظامی آمریکا و موضوع تنگه هرمز، ضربه بزرگی برای آنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش داشت مردم را در برابر حاکمیت قرار دهد، افزود: سازماندهی دشمن بر این اساس بود که مردم علیه حاکمیت قرار بگیرند و از آنان حمایت کنند؛ اما حضور و همراهی مردم این طرح را نقش بر آب کرد.

سردار امغانی با اشاره به مراحل فشار دشمن علیه ایران تصریح کرد: فاز سوم اقدامات دشمن شامل تحریم، محاصره دریایی و هوایی و در نهایت اعمال فشار حداکثری است.

وی ادامه داد:دشمن از سوی دیگر تلاش می‌کند با جنگ شناختی، ایجاد نارضایتی و عمیق‌تر کردن اختلاف‌های سیاسی، توان درونی کشور را تضعیف کند و کشور را به دست مردم همان کشور دچار آشوب و بی‌ثباتی کند.

هوشیاری جوانان، سد راه توطئه‌های دشمن است

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دشمن ذاتاً استعمارگر است، گفت: دشمن برای مردم جایگاه و ارزشی قائل نیست و جوانان باید نسبت به نقشه‌های دشمن مراقبت و هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی افزود:دشمن به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید و امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان منفور هستند.

سردار دامغانی با اشاره به فشارهای داخلی آمریکا اظهار کرد: جابه‌جایی ۱۸ فرمانده ارشد نظامی در آمریکا، نشانه شکست این کشور است و نشان می‌دهد دشمن امروز به دست و پا افتاده است.

وی با تأکید بر ضرورت تثبیت دستاوردهای کشور افزود:پیروزی ایران نیازمند تثبیت است و آینده نیز به دستاوردهای سیاسی نیاز دارد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تاب‌آوری و مقاومت مردم اهمیت زیادی دارد، گفت: دشمن امیدوار است با فشار اقتصادی و کاهش مقاومت مردم، آنان را علیه حاکمیت قرار دهد و اهداف خود را پیش ببرد.

وی با تأکید بر نقش جوانان در آینده کشور افزود: جوانان باید با حفظ هویت ایرانی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری، هوشیاری در برابر جنگ شناختی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، رسالت خود را در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار ایران به انجام برسانند.