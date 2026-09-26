نمایشگاه هفته دفاع مقدس در دبیرستان صدرای کنگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس و آئین بازگشایی مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای کنگان، نمایشگاه هفته دفاع مقدس به همت دختران حاج قاسم دبیرستاندخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای کنگان برپا شد.
حجتالاسلام محمود محمودی امام جمعه کنگان، حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر و سایر مسئولان شهرستانی ضمن افتتاح این نمایشگاه، از آن بازدید کردند.
این نمایشگاه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آشنایی دانشآموزان با رشادتها و ارزشهای دفاع مقدس آماده، و افتتاح شد.
پرداختن به امام امت، امام شهید و شهید حاج قاسم سلیمانی و ارزشهای دفاع مقدس بخش های مختلف این نمایشگاه را تشکیل میدهند.
همچنین در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته دفاع مقدس در مدرسه علوم و معارف اسلامی دخترانه صدرا، جلسه شورای راهبردی مدارس صدرای شهرستان کنگان با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
این نشست با حضور حجتالاسلام محمودی، امام جمعه کنگان و مسئولان شهرستانی برگزار شد و حاضران در این نشست درباره مسائل و برنامههای مدارس صدرا و راهکارهای تقویت فعالیتهای آموزشی و تربیتی گفتوگو کردند.
نظر شما