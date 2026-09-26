ریزش آرای ائتلاف نتانیاهو در آخرین نظرسنجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی روزنامه معاریو نشان می‌دهد ائتلاف احزاب حامی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی در شرایط فعلی با کاهش حمایت مواجه شده و ۴۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست می‌آورد.

بر اساس این نظرسنجی، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو همچنان ۱۸ کرسی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که حزب «یشار» به رهبری گادی آیزنکوت با یک کرسی کاهش، ۲۲ کرسی به دست می‌آورد.

این نظرسنجی توسط مؤسسه «لازار ریسرچ» با همکاری «پنل۴آل» انجام شده و ۶۱۰ نفر در آن شرکت کرده‌اند. حاشیه خطای نتایج نیز ۴ درصد اعلام شده است.

نتایج نظرسنجی جدید پس از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شده است. اما در حالی که نتانیاهو سعی کرد در این سخنرانی بر افکار عمومی تاثیر بگذارد آؤای بیشتری را از دست داد.