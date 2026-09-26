دستبند پلیس پایان فرار قاتل را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار داشت: در پی یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از روستاهای بخش مرکزی قزوین به مرکز فوریت های پلیسی اعلام شد که بلافاصله رسیدگی به موضوع و دستگیری قاتل در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، کارهای اطلاعاتی پلیس برای دستگیری قاتل فراری ادامه داشت و در نهایت کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند مخفیگاه این فرد را در شهر قزوین شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی انتظامی استان تصریح کرد: با شناسایی مخفیگاه متهم محل تردد وی شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری این فرد که پس از وقوع قتل متواری و به صورت مخفیانه زندگی می کرد اقدام شد.

سردار طرهانی با اشاره به دستگیری و انتقال متهم به پلیس آگاهی افزود: قاتل در بازجویی های اولیه به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.