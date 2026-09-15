شلیک پلیس پایان گردنبند قاپی سریالی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی اظهار داشت: در پی وقوع 2 فقره سرقت به عنف و گردنبند قایی در شهر تاکستان توسط راکب و سرنشین یک دستگاه موتور سیکلت با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع ، پیگیری پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان تاکستان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های انجام شده و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان با استفاده از یک دستگاه موتور سیکلت سوژه های خود را در محل های خلوت شناسایی و ترک نشین پس از پیاده شدن از موتور سیکلت اقدام به کشیدن و سرقت گردند مالباختگان می کنند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه با انجام اقدامات شبانه روزی پلیسی مخفیگاه سارقان در یکی از استان های همجوار شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی اکیپی از کارآگاهان پلیس برای دستگیری متهمان اعزام شدند تصریح کرد: متهمان با مشاهده ماموران قصد درگیری با ماموران و متواری شدن از محل داشتند که هدف گلوله ماموران پلیس آگاهی قرار گرفتند.

این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه یکی از متهمان هدف گلوله پلیس قرار گرفته و زمینگیر شده است، خاطرنشان کرد: هر 2 متهم دستگیر و به پلیس آگاهی تاکستان منتقل و در تحقیقات پلیسی تاکنون به ۳۲ فقره سرقت با این شیوه و شگرد در استان های قروین ،زنجان و آذربایجان شرقی اعتراف کرده اند.

سردار طرهانی با اشاره به دستگیری یک نفر مالخر در این زمینه تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و برای تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفتند.

