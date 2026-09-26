بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز اسکناسی به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، مهدی دارابی درباره تغییرات ایجادشده در سازوکار تأمین و بازگشت ارز، اظهار کرد: پس از اصلاح سیاست‌های ارزی در دی‌ماه، میزان بازگشت ارز صادراتی افزایش یافت و در سامانه‌های بانک مرکزی حتی در مقاطعی مازاد عرضه ارز ایجاد شد.

دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از تغییرات ایجادشده، فراهم شدن امکان بازگشت ارز صادراتی به صورت اسکناس بود. پیش از این، صادرکنندگان امکان بازگرداندن ارز به شکل ورود اسکناس به کشور را نداشتند، اما با ایجاد این امکان، در ماه‌های نخست بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز از این طریق به کشور بازگشت.

دارابی با اشاره به اجرای امکان معامله مستقیم ارز میان واردکننده و صادرکننده بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: حجم این معاملات که پیش از این کمتر از یک میلیون دلار در روز بود، اکنون به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است.

به گفته وی، این سازوکار به واردکننده اجازه می‌دهد ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه و کالاهای تولیدی را بدون قرار گرفتن در صف تخصیص و در مدت یک روز تأمین کند.

اصلاح آئین‌نامه‌های مرتبط با صادرات و واردات

دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیش از این، صادرکننده امکان فروش مستقیم ارز خود به بانک را نداشت و انتقال ارز به واردکننده با فرایندهای طولانی همراه بود، اما اکنون صادرکننده ارز خود را به بانک می‌فروشد و بانک نیز موظف است آن را به واردکننده بفروشد و بانک مرکزی بر این فرایند نظارت می‌کند.

وی همچنین از ایجاد امکان فروش ارز اسکناس صادرکنندگان به بانک‌ها خبر داد و گفت: پیش از این، بازگشت ارز اسکناس محدود بود و صادرکننده باید آن را برای مصارف خدماتی یا به بانک مرکزی می‌فروخت، اما اکنون بانک‌ها می‌توانند ارز اسکناس خریداری‌شده از صادرکنندگان را برای تأمین ارز واردات مورد استفاده قرار دهند.

دارابی با اشاره به اصلاح آئین‌نامه‌های مرتبط با صادرات و واردات اظهار کرد: بانک مرکزی اصلاح آئین‌نامه‌ها در این حوزه را در کمیسیون اقتصادی دولت و با همکاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی پیگیری می‌کند.