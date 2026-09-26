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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

علی قارداشی: امیدوارم نوشاد یک طلای تاریخی کسب کند

علی قارداشی: امیدوارم نوشاد یک طلای تاریخی کسب کند

رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: نوشاد عالمیان در دیدار با حریف ژاپنی خود عملکرد بسیار خوبی داشت و ما از او دو برد دیگر در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ می خواهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز، پس از افتخارآفرینی نوشاد عالمیان در بازی‌های آسیایی، این موفقیت را به مردم ایران، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تبریک گفت و اظهار داشت: این مدال مانند تمام مدال‌های کاروان ایران ارزشمند است و هرچه ورزش کشور افتخارآفرینی بیشتری داشته باشد، مردم ایران نیز خوشحال‌تر خواهند شد.

وی افزود: بازیکن ژاپنی که نوشاد مقابل او به پیروزی رسید، اصالتاً چینی است و یکی از بازیکنان خوب تنیس روی میز جهان محسوب می‌شود. او در شرایط بسیار خوب و آماده‌ای قرار داشت و من تاکنون مشابه چنین مسابقه‌ای را ندیده بودم.

کد مطلب 6959102

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