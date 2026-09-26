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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

لطف الله نسبی: داور به حریف ژاپنی کمک کرد

لطف الله نسبی: داور به حریف ژاپنی کمک کرد

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز گفت: نوشاد با ارائه نمایشی بهتر از حریفش موفق شد راهی نیمه نهایی شود و امیدوارم بتواند مدال خوش رنگی در پایان مسابقات کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران پس از صعود نوشاد عالمیان به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ و قطعی شدن مدال برنز این ملی پوش، گفت: امروز نوشاد در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل بازیکن ژاپنی قرار گرفت و موفق شد این حریف نامدار و صاحب‌نام را شکست دهد.

وی افزود: نوشاد با یک بازی حساب‌شده توانست این بازیکن ژاپنی را شکست دهد. با اینکه داوری در مقاطعی به سود ژاپنی‌ها بود، اما نوشاد با لطف خدا توانست این حریف را شکست دهد و به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران ادامه داد: امیدوارم نوشاد در مرحله نیمه‌نهایی هم موفق باشد و بتواند به فینال صعود کند و رنگ مدالش را نسبت به دوره قبل خوش‌رنگ‌تر کند.

لطف‌الله‌نسبی در پایان گفت: از تمام مسئولانی که برای ما زحمت کشیده‌اند و در این مسیر از تیم حمایت کرده‌اند، تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6959087

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