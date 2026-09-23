پاکدل: آینده یک نسل از هندبال ایران در ناگویا تضمین شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، پس از پایان مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و پیروزی تیم ملی ایران برابر قزاقستان و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی، درباره شرایط تیم ملی و عملکرد ملی‌پوشان در این رقابت‌ها صحبت کرد.

پاکدل در ابتدا اظهار داشت: بعد از بازی خوبی که بچه‌ها شب گذشته مقابل کره جنوبی، یکی از بهترین تیم‌های آسیا، انجام دادند و حتی می‌توانستیم در آن مسابقه به پیروزی برسیم و در ثانیه‌های پایانی به تساوی رسیدیم، امروز هم موفق شدیم قزاقستان را شکست دهیم و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کنیم.

وی ادامه داد: به هر شکل، ما یک تیم جوان را راهی این مسابقات کردیم. با حمایت خوب آقای دکتر دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، که با نگاهی به آینده ورزش کشور از این اعزام حمایت کردند، این فرصت برای تیم ملی فراهم شد. ما اعتقاد داریم در کنار نگاه به مدال‌آوری و کسب مقام، یکی از رسالت‌های ورزش کشور، توسعه رشته‌های مختلف ورزشی است و خوشبختانه آقای وزیر این نگاه را داشتند و تیم ما اعزام شد. کمیته ملی المپیک نیز پس از آن حمایت خوبی از ما داشت.

رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: به نظر من، یکی از اتفاقات بسیار خوبی که در این مسابقات رقم خورد، این بود که آینده یک نسل از هندبال کشورمان تضمین شد. جوان‌هایی در این مسابقات بازی کردند که ان‌شاءالله در آینده می‌توانند برای هندبال کشورمان افتخارآفرینی کنند. شاید مدت‌ها بود چنین بازی خوب و روانی را از تیم ملی هندبالمان ندیده بودیم؛ آن هم در شرایطی که میانگین سنی تیم ما پایین‌ترین میانگین سنی در این دوره از مسابقات است.

وی افزود: به هر شکل، این فرصت، یک فرصت بسیار خوب و طلایی برای آینده هندبال ایران بود و امیدوارم در ادامه مسیر نیز بتوانیم موفق باشیم. البته بازی سختی در پیش داریم و قطعاً با ژاپن یا قطر روبه‌رو خواهیم شد. بازی آسانی نخواهد بود، اما تلاش خودمان را خواهیم کرد.

پاکدل در ادامه با اشاره به شرایط ورزش کشور گفت: در این فضایی که کشور ما در آن قرار گرفته، در این محاصره اقتصادی و جنگ نابرابر و شرایطی که تمام ابرقدرت‌های دنیا و کشورهای مختلف بسیج شده‌اند علیه کشور ما، به نظر من این کاروان با هر دستاوردی و با هر تعداد مدالی که کسب کند، قهرمان است.

وی تصریح کرد: به نظر من همین که کاروان ایران در این فضای سخت در این مسابقات حضور پیدا کرد، اتفاق مهمی است. ورزشکاران ما کار بسیار سختی داشتند. ما در مقایسه با رقبایمان نتوانستیم آن‌طور که باید از دیدارهای تدارکاتی و برنامه‌های آماده‌سازی برون‌مرزی استفاده کنیم، اما کار ورزش زمین نماند. الحمدلله حتی در بدترین شرایط جنگی، همکاران من در فدراسیون با حمایت بسیار خوب وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک اجازه ندادند کار ورزش روی زمین بماند. به نظر من این کاروان، با هر نتیجه و هر دستاوردی، در شرایط امروز کشور و در این فضایی که برای ما به وجود آورده‌اند و از چهار طرف تحت فشار هستیم، قهرمان است.

پاکدل در پایان گفت: واقعاً فضا سخت است و به نظر من برنده این رویداد و قهرمان این رویداد، کشور ایران و ورزش ایران است. امیدوارم در ادامه هم ورزشکارانمان بتوانند مدال‌های خوبی کسب کنند و دل مردم عزیز کشورمان را شاد کنند. بالاخره هرچه داریم از این مردم داریم و هرچه تلاش می‌کنیم، برای شادی دل همین مردم است. امیدوارم ورزشکاران ما هم بتوانند با موفقیت‌های خود دل مردم را شاد کنند.