به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور رئیس‌جمهور و توافق راهبردی وزارتخانه‌های نیرو و صمت، مصطفی رجبی مشهدی از کاهش محدودیت‌های برقی تمامی شهرک‌های صنعتی کشور به تنها یک روز در هفته خبر داد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تشریح جزئیات بسته‌های جدید حمایتی دولت از بخش تولید اظهار داشت: در راستای تاکیدات رییس جمهوری مبنی بر مانع‌زدایی از مسیر تولید، برنامه مدیریت مصرف شهرک‌های صنعتی تغییرات اساسی یافته است.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح گفت: در فاز نخست این برنامه، محدودیت برقی ۴۸ شهرک صنعتی بزرگ کشور از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافت.

رجبی مشهدی افزود: در گام بعدی و برای حفظ زنجیره ارزش صنایع، محدودیت‌های تامین برق واحدهای فولادی تولیدکننده اسلب نیز با هماهنگی‌های صورت‌گرفته کاهش چشمگیری پیدا کرد.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: با هماهنگی و توافق کامل میان وزارت نیرو و وزارت صمت محدودیت کاری تمامی شهرک‌های صنعتی کشور به تنها یک روز در هفته کاهش می‌یابد تا چرخ تولید با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با قدردانی از همراهی و صبوری مردم در مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: برای تحقق این گام بزرگ و کمک به بخش مولد کشور، تصمیم دولت بر این است که برای جبران کسری برق صنایع برنامه‌های خاموشی در بخش خانگی ادامه یاید.

وی با ابراز امیدواری نسبت به خاتمه برنامه خاموشی بخش خانگی ظرف چند هفته آینده، از همراهی شهروندان قدردانی کرد و این مشارکت را بسترساز پایداری شبکه و استمرار رونق در بخش تولید و اشتغال کشور دانست.

صنایع خود تامین در حوزه برق راهبرد پایداری تولید و کاهش وابستگی به شبکه سراسری

معاون برق و انرژی وزارت نیرو، همچنین با تأکید بر ضرورت حرکت صنایع بزرگ به سمت خودتأمینی برق، این رویکرد را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تضمین پایداری تولید، کاهش آسیب‌پذیری و مدیریت بهینه هزینه‌ها در زنجیره صنعت کشور دانست.

رجبی‌مشهدی با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنعت برق در دوره جنگ گفت: ۳۴۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی وزارت نیرو در جنگ اخیر آسیب دید که بلافاصله به مدار بازگشت، اما در بخش صنعت نیز حدود ۴۷۹۳ مگاوات خسارت به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر روند جهانی حرکت به سمت افزایش خودتأمینی برق افزود: امروز بسیاری از صنایع بزرگ و حتی شرکت‌های مطرح فناوری در جهان، نیروگاه‌های اختصاصی احداث می‌کنند تا وابستگی خود را به شبکه عمومی کاهش دهند، هزینه‌های انرژی را کنترل کنند و به پایداری بیشتری دست یابند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور تصریح کرد: قانون مربوط به خودتأمینی صنایع باید برای سال‌های آینده توسعه یابد و تکلیف تأمین سوخت هم مشخص شود و مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری نیز در آن پیش‌بینی شود.

رجبی‌مشهدی همچنین با اشاره به نقش صنایع در ارتقای بهره‌وری شبکه برق کشور گفت: صنایع می‌توانند با احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ضمن بهره‌مندی از برق تولیدی، به افزایش راندمان و ظرفیت شبکه نیز کمک کنند. از مجموع ۱۰ هزار مگاوات هدف‌گذاری‌شده در این بخش، تاکنون ۳۳۳۷ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و ۳۹۳۹ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست.

وی در ادامه با اشاره به سهم پایین انرژی‌های تجدیدپذیر در خودتأمینی صنایع گفت: از مجموع پروژه‌های اجراشده، تنها ۱۵۰ مگاوات به نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص دارد، در حالی که با توجه به روند جهانی توسعه انرژی‌های پاک، انتظار می‌رود این سهم به‌مراتب افزایش یابد.

معاون وزیر نیرو افزود: صنایع بزرگ و حتی مشترکان متوسط و کوچک نیز می‌توانند با احداث نیروگاه، استفاده از ذخیره‌سازها و اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی، مازاد برق خود را در بازارهای جدید از جمله تابلوی برق آزاد، تابلوی برق سبز، گواهی‌های صرفه‌جویی و حتی از طریق واردات برق عرضه کنند یا کسری برق خود را جبران نمایند.

رجبی‌مشهدی همچنین از توسعه تدریجی خرید برق از بورس انرژی خبر داد و گفت: به‌زودی مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات و حتی ۳۰ کیلووات نیز مشمول خرید برق از بورس انرژی یا خرده‌فروش‌ها خواهند شد. در حال حاضر حدود ۷ هزار مشترک مکلف به خرید برق از بورس هستند که با اضافه شدن مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات، این تعداد به ۲۰ هزار مشترک و با اضافه شدن گروه ۳۰ کیلووات به ۴۰ هزار مشترک خواهد رسید.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به آمادگی صنعت برق برای فصل سرد سال گفت: تاکنون ۳.۲ میلیارد لیتر گازوئیل برای زمستان پیش‌رو ذخیره‌سازی شده و در بازه اخیر، مصرف سوخت نیروگاه‌ها ۶ درصد کاهش یافته است. در همین مدت نیز تولید برق از منابع تجدیدپذیر ۱۲۵ درصد، برق‌آبی ۸۶ درصد و برق اتمی ۲۸۶ درصد افزایش داشته و واردات برق نیز به جبران نیاز شبکه کمک کرده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت برای کاهش محدودیت برق صنایع خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدودیت برخی صنایع از دو روز به یک روز کاهش یافته و برای صنایعی مانند سیمان، میلگرد و نورد نیز زمان‌بندی جدیدی برای مصرف در نظر گرفته شده است. به گفته او، هدف این است که با ادامه این روند، محدودیت صنایع تا پایان شهریور به تدریج برطرف شود.