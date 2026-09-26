بزرگداشت شهید هاشمی نژاد در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام بخشی ظهر شنبه در جمع مجل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری ویژهبرنامههای بزرگداشت شهید آیتالله سیدعبدالکریم هاشمینژاد در مشهد و سراسر استان خبر داد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه علمی، انقلابی و اخلاقی این شهید والامقام اظهار کرد: شهید هاشمینژاد از جمله چهرههای برجسته نهضت اسلامی و عالمی فاضل و خطیبی جوان، شجاع، مردمی و اثرگذار بود که در کنار توانمندی علمی و سخنوری، به فضایل اخلاقی و رفتاری، تواضع، صراحت در بیان حق و ارتباط نزدیک با مردم شهرت داشت و همواره در مسیر تبیین معارف اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی گام برداشت.
وی افزود: به همین مناسبت، در اجتماعات شبانه مشهد و شهرستانهای استان از شهید هاشمینژاد یاد خواهد شد و در ۵ اجتماع نیز سخنرانی ویژه با محوریت بزرگداشت، شخصیت و سیره این شهید والامقام پیشبینی شده است.
بخشی ادامه داد: همچنین مراکزی که در مشهد و سایر نقاط استان به نام شهید هاشمینژاد مزین شدهاند، در ایام بزرگداشت این شهید برنامههای ویژهای برگزار خواهند کرد و تلاش میشود ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی، مبارزاتی و اجتماعی ایشان برای نسل جوان تبیین شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیتهای اثرگذار انقلاب به نسل جدید گفت: شهید هاشمینژاد نمونهای از عالمی فاضل، خطیبی توانمند و چهرهای مردمی و انقلابی بود که با سخنان روشنگرانه خود در بیداری جامعه و تبیین معارف اسلامی نقش مؤثری ایفا کرد و یاد و نام او همچنان برای مردم خراسان و بهویژه جوانان الهامبخش است.
وی از برگزاری مراسم محوری بزرگداشت شهید هاشمینژاد در مسجد کرامت مشهد خبر داد و گفت: این مراسم دوشنبهشب، همزمان با نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد و از عموم مردم، خانوادههای معظم شهدا، جوانان و علاقهمندان برای حضور در این مراسم دعوت میشود.
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