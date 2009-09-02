نظارت درون سازمانی مورد تاکید قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی در مراسم تودیع و معارفه‌ دادستان انتظامی قضات و دادستان تهران با تشکر از تلاشهای حجت‌الاسلام خلفی در دادسرای انتظامی قضات تاکید کرد : بعد از بررسیهای رئیس قوه قضاییه حجت‌الاسلام شفیعی برای این پست که سنگری مهم و جایگاهی رفیع است انتخاب شدند.

وی افزود: این جایگاه می‌تواند به قضات اطمینان ببخشد که اگر صحیح عمل کنند از آنها حمایت می‌شود و در صورت لغزش برخورد متناسبی صورت می‌گیرد و به این شکل امنیت شغلی و قضایی و صحت عمل در دستگاه قضایی تضمین می‌شود و ضمانت در حسن اجرای قانون و عدالت در دستگاه قضایی است.

معاون اول قوه قضاییه دادسرای انتظامی قضات را یکی از بخشهای تاثیرگذار در دستگاه‌ قضایی دانست که می‌تواند در امنیت بخشی برای تمام دست‌اندرکاران موثر باشد و گفت: آقای شفیعی در آخرین سمتشان دادستان نظامی قضات بودند که امیدواریم با همکاری دست‌اندرکاران این بار سنگین را به دوش بکشد و با همکاری و راهنماییهای ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات این اطمینان بخشی را به قضات بدهند که اگر کار صحیحی انجام شود از آنها حمایت و فضا را امن برای قانون‌مداران و ناامن برای بی‌توجهان به قانون می‌کنند.

رئیسی در ادامه از تلاشهای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران نیز در جهت مسائل امنیتی تقدیر و تشکر کرد و افزود: تهران به گونه‌ای باید امن شود که مردم در پرتو این امنیت احساس آرامش و اطمینان داشته باشند.

وی در ادامه با بررسی سوابق آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان جدید تهران پرداخت و گفت: در دیدارهایی که با برخی از علمای خوزستان داشتیم با وجود مشکلات خاص در این استان همه از تلاشهای ایشان برای ایجاد امنیت تقدیر می‌کردند و وقتی قرار شد ایشان در دادسرای تهران مستقر شوند آنها پیگیر بودند که خوزستان چه خواهد شد.

وی گفت: حساس بودن نسبت به حقوق اعم از حق‌الله و حق‌الناس یکی از نکات مورد تاکید ما است و حقیقت آن است که ما در دستگاه قضایی باید حقمدار و حق محور بیندیشیم و عمل کنیم. شناخت حق آن قرار واقعی عالم هستی است و اینکه انسان بداند حق ماندگار است و قرار عالم و خلقت بر حق است.

وی افزود: اگر به هر دلیلی قاضی حساسیتش را از دست بدهد آفتی برای همه به ویژه قضات است و همیشه به این موضوع تاکید کردم که در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای عمومی تهران حساس بودن نسبت به حقوق مردم باید وجود داشته باشد و این حساسیت ریشه در خداخواهی و حق‌طلبی قضات دارد.

رئیسی بر حساسیت بر مدار قانون تاکید کرد وگفت:‌ قانونمداری به تعبیر رئیس قوه قضاییه که اجرای قانون ضعیف را بهتر از بی‌توجهی به قانون دانستند و نظارت از دیگر ابزارهای مورد تاکید در قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: شأن اصلی دادسرای تهران و دادگاه انتظامی قضات نظارت بر عملکرد قضات است و به آقای شفیعی و معاونشان می‌گویم که اعتماد لازم است و باید صورت بگیرد اما کنترل و نظارت نیز ضرورت دارد و کنترل و نظارت خلاف اعتماد نیست.

وی بر لزوم افزایش نظارت و کنترل تاکید کرد و گفت: تهران شهر بزرگی است و دادستان 40 یا 50 معاون دارد و اگر نظارت درون‌سازمانی بیشتر شود نیاز به نظارت برون سازمانی کمتر می‌شود. تقویت نظارت درون‌سازمانی نسبت به نظارت بر عملکرد در دادسرا توسط دادستان، معاونان و قضات مورد تاکید ما است.