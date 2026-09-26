تیم پیشرفت مدارس سازمان بسیج فرهنگیان مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه تیم پیشرفت مدارس سازمان بسیج فرهنگیان مازندران با مسئولان استانی در سپاه کربلا استان برگزار شد.

در این مراسم بر ضرورت شکل‌گیری و تقویت «گروه‌های پیشرفت مدرسه» تأکید شد؛ گروه‌هایی که با محوریت معلمان دغدغه‌مند و با هدف کمک به حل مسائل، تقویت فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی و ارتقای کیفیت مدارس فعالیت خواهند کرد.

گروه پیشرفت مدارس یک طرح نیست بلکه رده چهارم بسیج فرهنگیان می باشد. پایگاه مقاومت بسیج معلمی در سطح مدرسه و بسیج فرهنگیان در مدرسه صرفاً به دنبال اجرای برنامه‌های مقطعی نیست، بلکه هدف اصلی، ایجاد یک رده منسجم و فعال از معلمان در مدارس و سازماندهی ظرفیت‌های موجود برای کمک به پیشرفت مدرسه است.

همچنین در این مراسم بر برنامه‌ریزی برای مدارس منتخب، توانمندسازی مدیران و عوامل مدارس، شناسایی ظرفیت‌های موجود و تقویت شبکه معلمان دغدغه‌مند تأکید شد تا مدارس بتوانند در مواجهه با مسائل و چالش‌های خود، از ظرفیت‌های درون مدرسه و مجموعه‌های پشتیبان بهره بیشتری بگیرند.

