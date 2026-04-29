به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته ۲ فیلم سینمایی «آنتیک» و «تاکسیدرمی» به جمع فیلم‌های روی پرده اضافه شدند و این اتفاق فروش کلی سینماها را نسبت به هفته‌های گذشته افزایش داد. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۷:۴۵ چهارشنبه ۹ اردیبهشت در ۶ هزار و ۳۰۰ سانس، ۱۰۰ هزار و ‌۸۷۸ مخاطب داشتند و به فروش ۷ میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۶۲ هزار تومان دست یافتند رقمی که در قیاس با هفته پیش‌ از آن، حدود ۶ میلیارد تومان افزایش داشته است.

فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیه‌کنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۶۴ هزار و ۶۱۰ بلیت به فروش ۴ میلیارد و ۹۸۴ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه روایت می‌کند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافه‌وند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند. «آنتیک» پرفروش‌ترین فیلم هفته شد.

در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمده‌است: «انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگی‌شان را تغییر می‌دهد …»

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۱۸ هزار و ۳۴۱ بلیت فروخت و به فروش یک میلیارد و ۳۷۰ هزار تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند. این فیلم در رتبه دوم فروش هفتگی قرار گرفت.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۱۳ هزار و ۹۸۸ بلیت توانست به فروش ۹۷۹ میلیون و ۶۲۳ هزار تومانی دست یابد. «نیم شب» با محوریت جنگ ١٢ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی در تابستان سال گذشته تولید شده است و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

فیلم سینمایی «قمارباز» ساخته محسن بهاری به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی نسب با فروش ۱ هزار و ۶۸۶ بلیت، ۱۳۱ میلیون و ۶۸ هزار تومان فروخت. فیلم سینمایی «قمارباز» در ژانر معمایی- جاسوسی داستانی درباره حمله سایبری به یکی از بانک‌های کشور را در روزهای جنگ ۱۲ روزه روایت می‌کند. کورش تهامی، آرمین رحیمیان و شبنم قربانی بازیگران اصلی این فیلم هستند و امیر نوروزی، روشان رستم‌پور و عماد امامی نیز در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت تبهکاران» ساخته مسعود جعفری جوزانی به تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی با فروش یک هزار و ۵۱۴ بلیت، ۱۲۱ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان فروش داشت. این فیلم سرگذشت حسن جعفری کارمند شرکت نفت ایران و انگلیس است که اسیر توطئه ای شوم می‌شود. بازیگران فیلم امیرحسین آرمان، لادن مستوفی، سحر جعفری جوزانی، رضا یزدانی، پژمان بازغی، هومن برق نورد، بهنام تشکر، افسانه بایگان، حمید گودرزی، حسام منظور، فخرالدین صدیق شریف، رضا شفیعی‌ جم، علیرضا جلالی تبار، اسماعیل خلج، فریبا متخصص، محمدرضا هاشمی، جواد طوسی، سهیل برخورداری، حمید متقی و فتح الله جعفری جوزانی هستند.

همچنین فیلم سینمایی «خط نجات» ساخته وحید موسائیان ۷۳۹ بلیت فروخت و به فروش ۵۸ میلیون و ۵۴۷ هزار تومانی دست یافت. داستان این فیلم در روزهای پرالتهاب دهه ۵۰ می‌گذرد. پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، امیر آقایی، لادن مستوفی، آرمین رحیمیان و حسین سلیمانی بازیگران این فیلم هستند.