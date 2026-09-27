به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت شهبازی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: ماموران پلیس اطلاعات با دریافت گزارش‌هایی درباره رفتارهای هنجارشکنانه و درگیری میان اراذل و اوباش در یکی از میادین شهرستان، برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی افزود: متهمان با حمل سلاح گرم و سرد و ایجاد درگیری و نزاع، آسایش شهروندان را سلب کرده بودند؛ به همین دلیل، شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفتند و مأموران پلیس اطلاعات برای دستگیری آنان اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز تصریح کرد: ماموران پلیس با رصد فنی مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، به محل اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی، هر سه نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ شهبازی افزود: متهمان در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شدند.