به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی صبح پنچشنبه در گفتگو با خبرنگاران با قدردانی از حضور اصحاب رسانه در برنامههای خبری، اظهار کرد: نمایندگان مجلس علاوه بر قانونگذاری، باید در میان مردم حضور داشته باشند، مشکلات و نیازهای آنان را بشنوند و برای رفع این مسائل پیگیری کنند.
وی با اشاره به شرایط کشور افزود: در شرایط کنونی، حفظ مقاومت و ایستادگی در کنار ایجاد وفاق و همدلی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سنگدوینی ادامه داد: دشمن تلاش میکند با ایجاد دوگانگی و تفرقه و برجستهکردن مسائل کوچک، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین باید از پرداختن به حاشیهها پرهیز کرده و بر مسائل اساسی کشور تمرکز کنیم.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش رسانهها در تبیین عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: خبرنگاران میتوانند در پیگیری مسائل مردم و انعکاس اقدامات انجامشده نقش مؤثری داشته باشند و لازم است مدیران نیز ارتباط بیشتری با اصحاب رسانه داشته باشند و حتی نقدهای آنان را بشنوند.
وی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی میتوانند به صورت مستمر خبرنگاران را دعوت کرده و درباره اقدامات و عملکرد خود توضیح دهند؛ چراکه اگر در این جلسات نقدی نیز مطرح شود، فرصتی برای پاسخگویی و شناسایی مشکلات خواهد بود.
سنگدوینی همچنین با اشاره به برخی اقدامات کمیته امداد در استان گلستان گفت: در یکی از برنامههای اخیر، ۱۸ هزار بسته لوازمالتحریر برای مددجویان این نهاد تهیه شده که ارزش هر بسته حدود یک میلیون تومان است و اطلاعرسانی درباره چنین اقداماتی برای مردم ضروری است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به توانمندسازی مددجویان افزود: بخشی از افراد تحت پوشش کمیته امداد میتوانند با ایجاد اشتغال و حمایتهای اقتصادی از چرخه حمایتی خارج شوند، اما برای سالمندان و افرادی که توانایی کسب درآمد ندارند، تداوم حمایتها ضروری است.
پیگیری طرحهای عمرانی گرگان
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در گرگان گفت: زیرساختهای راه از مسائل مهم منطقه است و برای تکمیل و توسعه مسیرهای ارتباطی حوزه انتخابیه پیگیریهای مختلفی انجام شده است.
وی با اشاره به روشنایی محور کمربندی گرگان ـ سرخنکلاته اظهار کرد: این مسیر بهویژه در ساعات شب اهمیت زیادی برای تردد مردم دارد و با پیگیریهای انجامشده، بخشی از مشکلات مربوط به روشنایی و تردد در این محور برطرف شده است.
سنگدوینی همچنین از پیگیری طرحهای توسعهای در محورهای گرگان ـ آققلا ـ بندرترکمن و آققلا ـ گنبدکاووس خبر داد و گفت: توسعه و تکمیل این مسیرها میتواند در بهبود تردد و کاهش مشکلات حملونقلی منطقه مؤثر باشد.
وی با اشاره به پیگیری چهارباندهشدن محور قدیم گرگان افزود: برای ادامه این طرح نیز پیگیریهایی در سطح وزارت راه و شهرسازی انجام شده و تلاش میشود اعتبارات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه تأمین شود.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس با اشاره به پروژه جاده طبیعت ـ نصرآباد نیز گفت: برای اجرای مرحله دوم این مسیر تا توسکستان مجوزهای لازم اخذ شده و این طرح میتواند به عنوان یکی از مسیرهای کمکی برای کاهش بار ترافیکی جنوبشرقی گرگان مورد استفاده قرار گیرد.
سنگدوینی تأکید کرد: توسعه راهها و زیرساختهای حملونقل نیازمند اعتبار قابل توجهی است و پیگیری برای تأمین منابع و تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه انتخابیه ادامه خواهد داشت.
۵۰۰ واحد مسکن برای محرومان گرگان در دست ساخت است
سنگدوینی اظهار کرد: بخشی از پروژههای راهسازی حوزه انتخابیه آماده شده و بخش دیگری نیز پس از برگزاری مناقصه وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: شهرداری گرگان نیز در این مسیر اقدامات مناسبی انجام داده و با بازگشایی مسیر «جرجان ۲۶» تلاش میشود اتصال آن به جاده اصلی برقرار شود که این مسیر میتواند بخشی از ترافیک شهر گرگان را کاهش دهد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح برخی دوربرگردانهای محورهای مواصلاتی استان گفت: در محدوده حیدرآباد و برخی مسیرهای دیگر، دوربرگردانهایی وجود داشت که مشکلات و حوادث متعددی ایجاد کرده بود و با پیگیری انجامشده و حضور معاون وزیر راه، این دوربرگردانها استانداردسازی شد.
وی ادامه داد: استانداردسازی دوربرگردانهای محورهای اصلی استان میتواند در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی تردد مؤثر باشد.
سنگدوینی همچنین با اشاره به محور آققلا ـ بندرترکمن گفت: این مسیر که در گذشته به دلیل شرایط نامناسب با عنوانهایی مانند «جاده مرگ» شناخته میشد، با پیگیریهای انجامشده ساماندهی شده است.
آغاز ساخت ۳۰۰ واحد مسکن محرومان در کریمآباد
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن محرومان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که از ابتدا دنبال کردیم، استفاده از منابع عمرانی در اختیار برای کمک به تأمین مسکن خانوادههای محروم بود.
وی افزود: سال گذشته بخشی از منابع عمرانی در اختیار نماینده، در حدود ۶۰ میلیارد تومان، برای اجرای طرحهای مرتبط با کمیته امداد اختصاص یافت و پس از نشست با رئیس کمیته امداد، موضوع ساخت مسکن محرومان در گرگان پیگیری شد.
سنگدوینی گفت: پس از هماهنگی با استاندار گلستان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی زمینی به مساحت حدود سهونیم هکتار در محدوده جاده کریمآباد در اختیار این طرح قرار داد و عملیات اجرایی ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی آغاز شد.
وی ادامه داد: در صورت تأمین زمین مورد نیاز، آمادگی برای ساخت ۲۰۰ واحد دیگر نیز وجود دارد و در مجموع میتوان این شهرک را به ۵۰۰ واحد مسکونی برای محرومان رساند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه اجرای پروژه گفت: هزینه ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی این پروژه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و واحدها در قالب یک شهرک دوطبقه در حال احداث هستند.
وی اضافه کرد: هفته گذشته نیز با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و گاز، جلسهای برای تأمین زیرساختهای این شهرک برگزار شد تا روند اجرای خدمات زیربنایی نیز تسریع شود.
سنگدوینی اظهار کرد: اگر زمین مورد نیاز برای مرحله دوم اختصاص یابد، ۲۰۰ واحد دیگر نیز به این مجموعه اضافه میشود و پیگیریهای لازم برای این موضوع ادامه دارد.
وی گفت: پروانههای لازم صادر شده و روند اجرای پروژه بهصورت مستمر و هر یک یا دو هفته یکبار رصد میشود.
پیگیری ساخت بیمارستان جدید در شرق گرگان
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس در ادامه با اشاره به حوزه بهداشت و درمان گفت: توسعه زیرساختهای درمانی یکی از دغدغههای اصلی ما بوده و در این زمینه پروژههای مختلفی در گرگان و آققلا پیگیری شده است.
وی افزود: برای احداث بیمارستان جدید در ضلع شرقی گرگان، زمینی به مساحت حدود ۱۰ تا ۱۲ هکتار پیشبینی شده بود و دریافت مجوزهای لازم از جمله مجوز کمیسیون ماده ۲۳ فرآیند دشواری داشت که این موضوع در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس پیگیری شد.
سنگدوینی ادامه داد: مجوز احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهدای شهر گرگان اخذ شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
وی با اشاره به تلاش برای استفاده از ظرفیت خیران در تکمیل این پروژه اظهار کرد: برای این بیمارستان خیری را شناسایی کردهایم که آمادگی دارد بخشی از هزینه اجرای پروژه را تأمین کند و در صورت نهاییشدن توافق، امکان تسریع در روند ساخت بیمارستان وجود خواهد داشت.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس گفت: هزینه ساخت کامل این بیمارستان حدود دو هزار میلیارد تومان برآورد میشود و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت خیران و همراهی دولت و دانشگاه علوم پزشکی، بخشی از منابع مورد نیاز تأمین شود.
وی با اشاره به موقعیت این بیمارستان افزود: این مرکز درمانی از نظر موقعیت جغرافیایی برای استان اهمیت دارد و دسترسی آن از کمربندی گرگان و همچنین مسیرهای منتهی به گمیشان و بندرترکمن مناسب خواهد بود.
سنگدوینی تأکید کرد: برای اجرای این طرح جلساتی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و مدیران استانی برگزار شده و باید تعهدات دولت و دانشگاه علوم پزشکی نیز برای تکمیل پروژه بهطور جدی دنبال شود.
پیشرفت ساخت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کودکان
وی همچنین با اشاره به پروژه بیمارستان تخصصی کودکان گفت: بیمارستان جدید کودکان به عنوان جایگزین بیمارستان طالقانی گرگان با ظرفیت ۲۰۰ تخت در حال احداث است.
سنگدوینی افزود: عملیات کلنگزنی این پروژه انجام شده و با توجه به نیاز استان به خدمات تخصصی کودکان، روند اجرای آن در حال پیگیری است.
وی اظهار کرد: هرچند درباره محل احداث این بیمارستان ملاحظاتی وجود داشت، اما با توجه به اهدای زمین از سوی خیر، اجرای پروژه در همین محل دنبال شد و روند پیشرفت آن نیز مناسب است.
تأمین اعتبار برای اورژانس آققلا و مراکز سلامت
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس با اشاره به وضعیت اورژانس بیمارستان آققلا اظهار کرد: وضعیت اورژانس این بیمارستان مناسب نبود و با پیگیریهای انجامشده حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و بهبود آن اختصاص یافت.
وی افزود: تلاش میشود این پروژه تا ۲۲ بهمن به مرحله بهرهبرداری برسد.
سنگدوینی همچنین از آمادهشدن یک مرکز جامع سلامت در منطقه خبر داد و گفت: ساختمان این مرکز ساخته شده و برای تجهیز آن نیز مجوزها و منابع لازم اخذ شده است و اکنون آماده افتتاح است.
پیگیری تأمین نقدینگی دانشگاه علوم پزشکی
وی با اشاره به مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بیمه سلامت و سایر بیمهها گفت: با پیگیریهای انجامشده و با همراهی مسئولان دانشگاه، حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال گذشته و امسال برای دانشگاه علوم پزشکی تأمین شده است.
سنگدوینی افزود: دانشگاه علوم پزشکی برای تأمین دارو، خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی به منابع مالی نیاز دارد و تأمین نقدینگی این مجموعه باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجهیزات پزشکی تأمینشده برای استان اظهار کرد: دو دستگاه پیشرفته امآرآی در استان مورد توجه قرار گرفته که یکی از آنها در بیمارستان تأمین اجتماعی گرگان مستقر شده است.
نماینده مردم گرگان و آققلا همچنین به موضوع دستگاه شتابدهنده خطی اشاره کرد و گفت: حدود یک سال و چند ماه قبل موضوع تأمین این دستگاه مطرح شد و در آن مقطع هزینه آن حدود ۸۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون ارزش آن به مراتب افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برای تأمین این دستگاه با وزیر بهداشت و مسئولان وزارتخانه رایزنی شده و ساختمان مورد نیاز برای استقرار آن نیز در حال آمادهسازی است.
سنگدوینی افزود: در جریان پیگیریهای اخیر از معاون درمان وزارت بهداشت اعلام شد که قیمت این دستگاه اکنون به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است و تأمین آن با هزینههای فعلی دشوار است.
راهاندازی دستگاه توموتراپی در گرگان
وی با اشاره به دستگاه توموتراپی گفت: در جریان پیگیریهای انجامشده، پیشنهاد استفاده از دستگاه توموتراپی برای استان مطرح شد که در آن زمان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان قیمت داشت و اکنون این دستگاه به استان منتقل شده و در بیمارستان ۵ آذر گرگان در حال ارائه خدمت است.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس افزود: تجهیزات پزشکی دیگری نیز برای استان پیگیری و تأمین شده است و این روند برای ارتقای خدمات درمانی ادامه خواهد داشت.
توسعه خدمات قلب و تصویربرداری تخصصی
سنگدوینی درباره توسعه خدمات قلب نیز گفت: برای تقویت تجهیزات بخش قلب بیمارستان صیاد شیرازی گرگان جلساتی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان وزارت بهداشت برگزار شده و موضوع تأمین تجهیزات و فعالشدن ظرفیتهای این بخش در حال پیگیری است.
وی همچنین از پیگیری راهاندازی بخش سیتی آنژیو در بیمارستان شفا خبر داد و گفت: این بخش میتواند از اعزام بیماران گلستانی به استانهای دیگر برای دریافت این خدمات جلوگیری کند.
سنگدوینی ادامه داد: بسیاری از بیماران گلستانی برای دریافت خدمات تخصصی قلب و تصویربرداری به مازندران، تهران یا مشهد مراجعه میکنند و علاوه بر هزینه درمان، هزینه اقامت نیز به خانوادهها تحمیل میشود.
وی افزود: شرایط راهاندازی بخش سیتی مغز نیز در بیمارستان شفا فراهم شده و پیگیریها برای ارائه این خدمات ادامه دارد.
توسعه چمنهای مصنوعی در روستاها
نماینده مردم گرگان و آققلا در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای ورزشی اشاره کرد و گفت: از ابتدای فعالیت در مجلس، یکی از موضوعاتی که از محل مسئولیتهای اجتماعی دنبال کردیم، ایجاد امکانات ورزشی در روستاها بهویژه زمینهای چمن مصنوعی بود.
وی افزود: در حال حاضر در حدود ۶۰ تا ۶۱ نقطه زمین چمن مصنوعی در حوزه انتخابیه در دست اجرا یا بهرهبرداری است و حدود ۲۵ تا ۳۰ زمین نیز آماده شده است.
سنگدوینی گفت: برای ۲۲ روستایی که زمین چمن مصنوعی آنها آماده شده بود، مقرر شد برای هر زمین ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یابد که مرحله نخست آن به میزان ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شد تا روشنایی این زمینها نیز تأمین شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از جوانان و نوجوانان در طول روز در مدرسه یا محل کار هستند، تأمین روشنایی زمینها باعث میشود امکان استفاده از آنها در ساعات شب نیز فراهم شود و اکنون بسیاری از این روستاها در حال اجرای روشنایی زمینهای ورزشی هستند.
نماینده مردم گرگان و آققلا همچنین به اقدامات انجامشده در ورزشگاه آزادی گرگان اشاره کرد و گفت: چمن مصنوعی شماره یک ورزشگاه آزادی با استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی و بخشی از اعتبارات وزارت ورزش تعویض شد.
اختصاص ۴۲ چمن مصنوعی برای مدارس
سنگدوینی با اشاره به پایینبودن سرانه فضاهای ورزشی در مدارس گرگان و آققلا گفت: سال گذشته مجوز ایجاد ۳۰ زمین چمن مصنوعی از وزیر آموزش و پرورش دریافت شد و بخشی از این طرحها اجرا شده یا در حال اجراست.
وی افزود: دو هفته پیش نیز در دیدار با وزیر آموزش و پرورش مقرر شد ۱۲ زمین چمن مصنوعی دیگر برای مدارس حوزه انتخابیه برنامهریزی شود.
نماینده مردم گرگان و آققلا تأکید کرد: هنگام ساخت مدارس جدید باید از ابتدا فضای ورزشی و زمین چمن مصنوعی نیز در کنار مدرسه پیشبینی شود تا هزینههای اجرای زیرسازی و فونداسیون در آینده کاهش یابد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس با اشاره به اعتبارات قیر رایگان گفت: امسال برای قیر رایگان حدود ۵۰ همت اعتبار در نظر گرفته شده و این منابع نقش مهمی در آسفالت و نگهداری راههای روستایی دارد.
وی افزود: اگر قیر رایگان وجود نداشت، بسیاری از راهها و معابر روستایی امکان آسفالت یا نگهداری مناسب را نداشتند.
سنگدوینی با اشاره به وضعیت زیرساختهای روستایی اظهار کرد: امروز در بسیاری از روستاها امکاناتی مانند راه آسفالته، برق، گاز، آب، خانه بهداشت، اینترنت و خدمات مخابراتی فراهم شده و این زیرساختها به بهبود کیفیت زندگی روستاییان کمک کرده است.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختها باعث شده تمایل مردم برای بازگشت به روستاها افزایش پیدا کند و روستاها از امکانات بیشتری برخوردار شوند.
آسفالت ۱۱۴ روستا در حوزه انتخابیه
سنگدوینی با اشاره به اقدامات انجامشده در روستاهای حوزه انتخابیه گفت: در مجموع ۱۱۴ روستا در این حوزه آسفالت شده و طرحهای جدید آسفالت نیز در حال اجراست.
وی افزود: در قالب کاروان خدمت، تمامی روستاهای حوزه انتخابیه مورد بازدید قرار گرفتند و برخی روستاها دو یا سه بار مورد بررسی قرار گرفتند؛ تمرکز اصلی نیز بر روستاهای محروم بود.
نماینده مردم گرگان و آققلا گفت: در برخی از این روستاها، مسیرهایی وجود داشت که سالها و حتی از ابتدای انقلاب آسفالت نشده بود و تلاش شد این مشکلات با اولویت مناطق محروم برطرف شود.
توسعه زیرساخت برق برای رفع ضعف ولتاژ گرگان
سنگدوینی در ادامه با اشاره به پروژههای برق استان گفت: سه پست برق در منطقه برای تقویت شبکه و رفع مشکلات ولتاژ در حال پیگیری است.
وی از تلاشهای شرکت برق منطقهای گلستان و مازندران قدردانی کرد و گفت: در هفته دولت حدود ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پروژه در استان گلستان به بهرهبرداری رسید.
نماینده مردم گرگان و آققلا افزود: پست سرخنکلاته در زمان کلنگزنی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه داشت، در حالی که اجرای آن با قیمتهای فعلی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
سنگدوینی ادامه داد: زمین مورد نیاز برای پست طبیعت نیز در حال واگذاری است و اجرای این پروژهها میتواند به رفع ضعف ولتاژ شبکه برق در گرگان کمک کند.
وی اضافه کرد: توسعه پنلهای خورشیدی و نیروگاههای تولید برق از گاز نیز در استان در حال پیگیری است و در حوزه روشنایی روستایی نیز اقدامات متعددی انجام شده است.
پیگیری قطعه دوم کمربندی گرگان
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس با تأکید بر اهمیت قطعه دوم کمربندی گرگان گفت: این پروژه برای شهر گرگان اهمیت زیادی دارد و در دیدار با معاون زیرساخت وزیر راه و شهرسازی، پیگیری این طرح مورد تأکید قرار گرفت.
وی افزود: پیشنهاد شده است این قطعه به صورت بزرگراه اجرا شود تا ضمن افزایش ایمنی، تردد روانتر شده و از ایجاد بار ترافیکی در شهر جلوگیری شود.
سنگدوینی گفت: در صورت اجرای این مسیر به صورت بزرگراه، امکان دریافت عوارض نیز وجود خواهد داشت و مقرر شده است در مهرماه برنامهریزی برای بازدید و پیگیری اجرای پروژه انجام شود.
وی همچنین از پیگیری برای حضور سرمایهگذار در این محدوده خبر داد و افزود: در صورت همراهی شهرداری گرگان و فراهمشدن زمینه سرمایهگذاری، میتوان از ظرفیتهای اقتصادی اطراف این محور نیز استفاده کرد.
پیگیری کریدور آققلا و توسعه مسیر ریلی
سنگدوینی با اشاره به مسیر آققلا گفت: توسعه این کریدور از موضوعات مهم استان است و در سفر رئیسجمهور به گلستان نیز درباره آن مطرح شد و دستور پیگیری آن صادر شد.
وی افزود: این موضوع در دیدارهای بعدی با مسئولان دولت و وزیر راه و شهرسازی نیز دنبال شده و توسعه این کریدور در بخش جاده و راهآهن مورد توجه قرار دارد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجموعه این پروژهها با هدف تقویت زیرساختهای حملونقل، درمان، مسکن، ورزش، روستاها و انرژی در حوزه انتخابیه دنبال میشود و پیگیری برای تأمین اعتبار و رفع موانع اجرای آنها ادامه خواهد داشت.
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