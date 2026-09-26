خراسان رضوی فاقد مرکز جامع توانبخشی جانبازان بصیر است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه خدیوی، عصر شنبه در شنبههای گفتگو استاندار و دیدار با جانبازان بصیر و همسران گرانقدرشان در سالن شهید سلیمانی استانداری ضمن ادای احترام به مقام جانبازان بصیر و همسران صبور آنان، خطاب به استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: واقعیت این است که وقتی یک جانباز بصیر بینایی خود را از دست میدهد، بخش قابلتوجهی از کیفیت زندگیاش تحتالشعاع قرار میگیرد که این امر نیازمند همراهی دست توانای مسئولین و مومنین در کنار بنیاد شهید است.
وی با اشاره به مشکلات درمانی جانبازان تصریح کرد: در بحث بیمه، قراردادها در سطح ملی بسته میشود و شرایط استانی نیست؛ کمکهایی که در استان علاوه بر بیمه صورت میگیرد، مبالغی بسیار ناچیز و محدود است. علاوه بر این، طبق ماده ۷۲ قانون جامع خدماترسانی، تمام دستگاهها موظفاند مراکز فرهنگی و تفریحی خود را با نیمبها در اختیار جانبازان قرار دهند، اما متأسفانه این اتفاق به درستی در استان نمیافتد؛ بسیاری از دستگاهها با این توجیه که مجموعهها به بخش خصوصی سپرده شدهاند، از اجرای قانون سر باز میزنند.
خدیوی با بیان اینکه جانبازان با افزایش سن، به شدت به فعالیتهای فرهنگی و تفریحی نیاز دارند، افزود: در بحث ورزش، شاهدیم که جانبازان بصیر ما با ارادهای پولادین فعالیت میکنند، اما تعداد جلسات ورزشی محدود به ده جلسه در سال است که حقیقتی تلخ و ناکافی است. ما در شورای ترویج به دنبال این بودیم که دستگاهها پیش از واگذاری اماکن به بخش خصوصی، جانبازان را استثنا کنند تا بتوانیم از ظرفیت این قانون بیستساله استفاده کنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به یک مطالبه کلان استانی اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی با وجود اینکه بیشترین جامعه هدف ایثارگری کشور را دارد، متأسفانه در موضوع نداشتن مرکز جامع توانبخشی از استانهای کوچکتر عقب مانده است. استانهایی مانند خراسان جنوبی یا گلستان با جمعیت به مراتب کمتر، دارای چنین مرکزی هستند، اما خراسان رضوی هنوز فاقد این زیرساخت است. یک جانباز برای استراحت کوتاهمدت یا استفاده از خدماتی مانند استخر آبدرمانی و سالنهای ورزشی نیاز به چنین مرکزی دارد. این موضوع نه تنها مطالبه بنیاد، بلکه باید به مطالبه استان از سطوح ملی تبدیل شود و امیدوارم برکت این جلسه، تصویب و پیگیری برای احداث این مرکز باشد.
وی با تأکید بر اینکه بنیاد شهید به تنهایی قادر به رفع تمام نیازهای جانبازان نیست، بیان کرد: قانون جامع، بنیاد را مکلف به پیگیری و نظارت بر قوانینی کرده که اجرای آن بر عهده سایر دستگاههاست. زمیندار کردن ایثارگران طبق ماده ۷ قانون جامع و احداث بیمارستان اختصاصی برای جانبازان استان از دیگر مطالبات جدی است که امیدواریم با دستورات استاندار محترم، مسیر تحقق آنها هموار شود. ما از محدودیتهای ناشی از نیازهای روزافزون جانبازان آگاهیم و از این بابت شرمنده تکتک این عزیزان هستیم.
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