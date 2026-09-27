ساماندهی حسینیه حاج عبادالله اردبیل تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده، مدیرکل اوقاف اردبیل در بازدید از روند تکمیل و ساماندهی حسینیه حاج عبادالله اردبیل، اظهار کرد: توسعه و تقویت زیرساخت‌های اماکن مذهبی، زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های فرهنگی و دینی در جامعه است.

ستوده خاطرنشان کرد: حسینیه‌ها و اماکن مذهبی علاوه بر کارکرد عبادی، از ظرفیت قابل توجهی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی برخوردار هستند و باید زمینه استفاده مطلوب مردم از این فضاها فراهم شود.

وی افزود: ساماندهی حسینیه حاج عبادالله یک اقدام عمرانی صرف نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و افزایش حضور مردم در برنامه‌های دینی و اجتماعی باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در اجرای این پروژه تصریح کرد: تلاش مجموعه اوقاف بر این است که با همکاری مسئولان شهرستان و دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود در مسیر پروژه شناسایی و برطرف شود و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

ستوده خاطرنشان کرد: لازم است در اجرای پروژه، ضمن توجه به مسائل فنی و عمرانی، شأن و جایگاه این مکان مذهبی نیز مورد توجه قرار گیرد تا پس از تکمیل عملیات ساماندهی، حسینیه بتواند با ظرفیت مناسب‌تری میزبان برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و آیین‌های مختلف باشد.

وی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری فرهنگی از این مجموعه پس از تکمیل پروژه تأکید کرد و گفت: هدف نهایی از ساماندهی اماکن مذهبی، فراهم کردن بستر مناسب برای حضور مردم، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و دینی و تقویت ارتباط نسل جوان با مساجد، حسینیه‌ها و سایر مراکز مذهبی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل با قدردانی از همکاری فرمانداری اردبیل و سایر دستگاه‌های مرتبط افزود: پروژه‌های عمرانی حوزه موقوفات و اماکن مذهبی زمانی می‌توانند به نتیجه مطلوب برسند که همه مجموعه‌های مسئول در کنار یکدیگر برای رفع موانع و تسریع در اجرای آنها همکاری کنند.

در ادامه این بازدید، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، نیز بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسهیل روند اجرای پروژه تأکید کرد.

در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت عملیات اجرایی ساماندهی حسینیه حاج عبادالله مورد بررسی قرار گرفت و بر رفع موانع موجود، تسریع در عملیات عمرانی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از این مجموعه برای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تأکید شد.