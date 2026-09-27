به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام اقبالی در شورای ترافیک استان با اشاره به افزایش حجم تردد در معابر شهری، بر هماهنگی پلیس راهور و آموزش و پرورش برای مدیریت ترافیک پیرامون مدارس تأکید کرد.
وی برگزاری دورههای آموزشی برای اولیای دانشآموزان و رانندگان سرویس مدارس را در ارتقای ایمنی تردد مؤثر دانست و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی و ترغیب خانوادهها به استفاده از سرویس مدارس را خواستار شد.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری اردبیل بررسی زمان آغاز و پایان فعالیت مدارس و در صورت نیاز شناورسازی ساعات کار را از راهکارهای مدیریت ترافیک عنوان کرد و گفت: در محدودههای پرترافیک، استقرار پلیس راهور تا تکمیل فرآیند ثبتنام سرویس مدارس ضروری است.
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