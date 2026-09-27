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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیکی همزمان با بازگشایی مدارس اهمیت دارد

آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیکی همزمان با بازگشایی مدارس اهمیت دارد

اردبیل- مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری اردبیل بر آموزش و فرهنگ‌سازی برای اولیای دانش‌آموزان و رانندگان سرویس مدارس با هدف ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام اقبالی در شورای ترافیک استان با اشاره به افزایش حجم تردد در معابر شهری، بر هماهنگی پلیس راهور و آموزش و پرورش برای مدیریت ترافیک پیرامون مدارس تأکید کرد.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی برای اولیای دانش‌آموزان و رانندگان سرویس مدارس را در ارتقای ایمنی تردد مؤثر دانست و استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ترغیب خانواده‌ها به استفاده از سرویس مدارس را خواستار شد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری اردبیل بررسی زمان آغاز و پایان فعالیت مدارس و در صورت نیاز شناورسازی ساعات کار را از راهکارهای مدیریت ترافیک عنوان کرد و گفت: در محدوده‌های پرترافیک، استقرار پلیس راهور تا تکمیل فرآیند ثبت‌نام سرویس مدارس ضروری است.

کد مطلب 6959972

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