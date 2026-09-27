به گزارش خبرنگار مهر، نیما میرزازاد دروازه بان سابق تیم های فوتبال نساجی، سپاهان و مس رفسنجان در فصل جاری ترجیح داد خارج از ایران به فعالیت خود ادامه دهد و راهی تیم کولینگ در لیگ دسته اول دانمارک شد.
میرزازاد در رابطه با حضور در این تیم دانمارکی گفت: حضور در کولینگ و آغاز فصل جدیدی از دوران حرفهایام برای من باعث خوشحالی و افتخار بزرگی است. از همان روز اول احساس کردم که به خوبی از من استقبال شده و مردم شهر و مجموعه باشگاه برخورد بسیار خوبی با من داشتهاند.
او ادامه داد: حالا بیصبرانه منتظرم هواداران را ببینم، پیراهن کولینگ آیاف را بر تن کنم و در زمین مسابقه برای این باشگاه بجنگم. شما را در ورزشگاه اتوسنترالن پارک میبینم.
به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر علیرضا حقیقی، علیرضا بیرانوند و امیر عابدزاده دروازه بانان ایرانی بودند که در لیگ های اروپایی به میدان رفته اند که البته هیچکدام نتوانسته اند موفقیتی در فوتبال اروپا کسب کنند.
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