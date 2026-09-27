به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، در هشتمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ریحانه کریمی ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان در گروه A دسته ۷۷ کیلوگرم به عنوان نماینده ایران روی تخته رفت. در این دسته وزنی ۵ وزنه‌بردار حضور داشتند که کریمی در این مسابقات توانست به مدال برنز برسد.

ریحانه کریمی با ثبت رکورد ۱۰۷ کیلوگرم در یکضرب و ۱۳۶ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۴۳ کیلوگرم مدال برنز بازی های آسیایی ۲۰۲۶ را کسب کرد.کریمی اولین وزنه بردار زن مدال آور تاریخ وزنه برداری ایران در این بازی ها لقب گرفت.

عملکرد وزنه‌بردار ایران به شرح زیر است:

حرکت یک‌ضرب

کریمی در اولین حرکت اول خود نتوانست وزنه ۱۰۳ کیلوگرمی را مهار کند، در دومین حرکت یک ضرب کریمی وزنه ۱۰۳ کیلوگرم را مهار کرد و در سومین حرکت یک ضرب خود موفق به مهار وزنه ۱۰۷ کیلوگرم شد. او با مهار وزنه ۱۰۷ کیلوگرمی در یک ضرب در جایگاه چهارم قرار گرفت.

حرکت دوضرب

او در اولین حرکت دوضرب وزنه ۱۳۱ کیلوگرم را بالای سر برد و موفق به مهار آن شد. در دومین حرکت دو ضرب وزنه ۱۳۶ کیلوگرم و در سومین حرکت دوضرب وزنه ۱۴۰ کیلوگرم را مهار کرد.