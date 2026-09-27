واحدی: نقش روحانیت در تقویت روحیه رزمندگان دفاع مقدس ماندگار است

حجت‌الاسلام عبدالله واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روحانیون در دوران دفاع مقدس علاوه بر انجام رسالت تبلیغی و فرهنگی خود، با حضور در جبهه‌های نبرد و همراهی با رزمندگان، نقش مهمی در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از میهن ایفا کردند.

وی افزود: نقش‌آفرینی روحانیون در دوران دفاع مقدس تنها به هدایت معنوی و تبیین معارف دینی محدود نبود، بلکه بسیاری از آنان با حضور در صف نخست جبهه‌ها، در کنار سایر رزمندگان به دفاع از کشور پرداختند و جلوه‌هایی از ایثار، فداکاری و مجاهدت را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: حضور روحانیون در جبهه‌های نبرد، علاوه بر تقویت روحیه معنوی رزمندگان، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ مقاومت و امید در میان نیروهای حاضر در جبهه‌ها بود و آنان با ایفای مسئولیت‌های دینی و فرهنگی، نقش مؤثری در حفظ و تقویت روحیه رزمندگان بر عهده داشتند.

واحدی ادامه داد: اقامه نماز جماعت، تبیین معارف اسلامی، پاسخگویی به مسائل شرعی و تقویت روحیه امید و مقاومت از جمله فعالیت‌های روحانیون در جبهه‌های دفاع مقدس بود که در کنار حضور میدانی آنان، ابعاد مختلف نقش‌آفرینی روحانیت در این دوران را نمایان می‌سازد.

وی با اشاره به اهمیت پاسداشت جایگاه شهدای روحانی تاکید کرد: مجاهدت این شهدا بخشی از میراث معنوی دوران دفاع مقدس است و معرفی ابعاد مختلف حضور روحانیت در جبهه‌ها می‌تواند در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با ارزش‌های این دوران مؤثر باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و انتقال میراث معنوی دفاع مقدس، مسئولیتی عمومی است که تحقق آن به مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های فعال در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد.

واحدی بیان کرد: برگزاری یادواره شهدای روحانی فرصتی برای بازخوانی نقش روحانیت در دوران دفاع مقدس و معرفی ابعاد فرهنگی، معنوی و میدانی مجاهدت این شهدا به نسل جوان است.

وی گفت: ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی برای پاسداشت یاد شهدای روحانی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده، مورد تأکید است.