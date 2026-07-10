رحیمی: پاسخ به اقدامات دشمنان باید مقتدرانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته، با اشاره به شعار محوری آیین بدرقه آقای شهید ایران مبنی بر «باید برخاست»، بر ضرورت همگامی تمامی اقشار جامعه از جمله روحانیت، مسئولان، دانشگاهیان و فرهنگیان با رهنمودهای رهبر شهید در مسیر تعالیبخشی به انقلاب تأکید کرد.
وی در تبیین محورهای توجه برای حرکت در مسیر تعالی، بر پیشرفتِ علمی درونزا و پرهیز از علم تقلیدی تأکید کرد و افزود: تولید علوم انسانی مبتنی بر قرآن، نقد علوم انسانی لیبرال و اسلامیسازی نظامات اجتماعی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، حقوقی و قضایی از اولویتهای اساسی است.
امام جمعه ساوه همچنین بر ضرورت ایجاد وحدت راهبردی میان حوزه و دانشگاه، جبران عقبماندگیهای علمی و فناوری و توأمانسازی علم با معنویت و اخلاق تأکید کرد.
وی با اشاره به نیاز مبرم کشور به پژوهشهای مسألهمحور جهت گرهگشایی از مشکلات تولید، تحقق «ایران قوی» را در گرو مبارزه با رواج سبک زندگی غربی و مقابله با فساد اخلاقی و اداری دانست.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسمهای تشییع و مطالبه عمومی خونخواهی، این خواست عمومی را منطبق با توصیههای رهبر شهید و رهبر انقلاب ارزیابی کرد و افزود: تحقق این مطالبه بر عهده مسئولان نظام است.
وی گفت: انتقام اصلی فراتر از ترور دو شخصیت است و در آزادی قدس شریف و بازپسگیری سرزمینهای اشغالی به عنوان مقدمهای برای ظهور منجی موعود (عج) محقق خواهد شد.
امام جمعه ساوه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد برخی نهادهای بینالمللی، دفاع از حقوق ملت ایران و پیگیری مطالبات مردم در برابر اقدامات خصمانه دشمنان را وظیفه اصلی مسئولان دانست.
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