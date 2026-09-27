به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی پیش از ظهر یکشنبه در اولین همایش ملی پرورش ماهیان سردابی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این استان دریا ندارد، اما مردمان دریادلی دارد و میتواند بازوی توانمندی در کشور باشد.
وی با بیان اینکه این استان مردمان سختکوشی دارد تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری در حال گذار به سمت تولید، درآمد و رفاه است و تلاش ما بر این است که استان را از بنبست خارج کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحال و بختیاری افزود: امروز ۸۷ درصد راهآهن در این استان آماده است، از ظرفیت فرودگاه نتوانستیم استفاده کنیم، اما تلاشمان بر این است که از آن استفاده کنیم.
رمضانی اضافه کرد: در بحث ماهیان سردابی اما هنوز دسترسی به بازار ندارد، سال گذشته ۷۳ طرح را با اولویت کشاورزی و شیلات با ۲۰ همت به چرخه آوردیم، اما باز هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
وی بیان داشت: چهارمحال و بختیاری از روند پروژهمحوری به سمت زنجیرهمحوری در حال حرکت است و باید در کشور به ما به چشم قطب تولید نگاه شود و سیاستگذاریها نیز بر همین اساس صورت گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: چهارمحال و بختیاری باید از تولیدکننده به سمت برند حرکت کند و با حمایت وزارتخانه تفاهمنامههایی با سفرای خارجی بسته شود.
رمضانی عنوان داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل شدن به هاب لجستیک در بحث شیلات را دارد و لازم است در این زمینه به استان کمک شود.
وی ادامه داد: ضریب تبدیل ماهیها در این استان بالا است و این موضوع خسارت بالایی به تولیدکننده وارد میکند، که باید برای کاهش آن تلاش شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری بر لزوم ایجاد ارتباط میان تولید ماهیان سردابی و بحث گردشگری تاکید کرد و گفت: مزرعههای پرورش ماهی ظرفیت گردشگری بالایی دارند و میتوان درآمد گردشگری بالایی از آن بدست آورد.
رمضانی با تاکید بر لزوم ایجاد صندوق توسعه آبزیپروری در این استان ادامه داد: احیای این صندوق میتواند تاثیر بسزایی برای فعالان این عرصه داشته باشد.
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