استاندار قزوین: آموزش مهارتی باید به نیاز صنعت پیوند بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: پیوند علم و صنعت مورد تأکید رئیسجمهور است و راهاندازی هنرستانهای جوار صنعت و کشاورزی از اقدامات خوبی است که باید با جدیت بیشتری در استان دنبال شود.
وی افزود: باید ظرفیت ادامه تحصیل دانشآموزان هنرستانها و هنرآموزان این مراکز در دانشگاهها فراهم شود تا مسیر آموزش مهارتی و تخصصی آنان تا مراحل بالاتر تحصیلی ادامه پیدا کند.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت استان در حوزه صنایع شوینده بیان کرد: قزوین یکی از استانهای برتر کشور و قطب صنعت شوینده است و باید مدارس و هنرستانهایی برای تربیت نیروی متخصص مورد نیاز این حوزه ایجاد شود.
نوذری ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، ۶۰ درصد مدارس باید به هنرستان تبدیل شوند که این موضوع نشان میدهد نظام آموزشی کشور باید به سمت مهارتآموزی و تربیت نیروی متناسب با نیازهای اقتصادی و صنعتی حرکت کند.
وی با اشاره به تأکید دولت بر عدالت آموزشی گفت: توجه به عدالت آموزشی نشان میدهد دولت توسعه پایدار را از مسیر آموزش و پرورش دنبال میکند و رئیسجمهور نیز توجه ویژهای به این موضوع دارد.
استاندار قزوین افزود: در دو سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه عدالت آموزشی انجام شده و قزوین در ساخت مدارس خیرساز رتبه دوم کشور را به دست آورده است که اتفاق بزرگی محسوب میشود.
نوذری بر استفاده از ظرفیت صنایع استان برای توسعه فضاهای آموزشی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت صنعت استان برای ساخت مدارس استفاده کنیم و بر اساس برنامه آموزشی، احداث ۱۰۸ مدرسه در استان در دستور کار قرار دارد.
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