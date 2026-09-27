ارقام جدید برنج معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عبادی، رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به برنامههای تحقیقاتی این مؤسسه برای مقابله با تغییر اقلیم و محدودیت منابع آبی، گفت: توسعه ارقام سازگار با تغییر اقلیم و متحمل به تنش خشکی، از محورهای اصلی برنامههای تحقیقاتی مؤسسه است و ارقام جدید با هدف حفظ پایداری تولید در شرایط کمآبی و کاهش خسارت ناشی از تنشهای محیطی معرفی میشوند.
وی با اشاره به اهمیت برنج در اقتصاد و زندگی اجتماعی استانهای شمالی کشور افزود: برنامههای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات برنج کشور با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، افزایش بهرهوری و پاسخ به چالشهای تولید دنبال میشود.
عبادی اظهار کرد: ارقام جدید علاوهبر برخورداری از عملکرد مناسب، باید از کیفیت پخت و بازارپسندی مطلوب نیز برخوردار باشند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای تولیدکنندگان، مورد استقبال مصرفکنندگان قرار گیرند.
گامی نو برای پایداری تولید
رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور با اشاره به ویژگیهای رقم «هستی» گفت: این رقم با هدف پایداری تولید در شرایط تنش خشکی در اواخر فصل و برخورداری از ویژگیهای مطلوب زراعی و کیفی توسعه یافته است.
وی همچنین بر توسعه ارقام هیبرید، انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزارع، اجرای سایتهای الگویی و حضور محققان در کنار کشاورزان تأکید کرد و افزود: گسترش روشهای نوین تولید و انتقال مؤثر یافتههای علمی به عرصه، از محورهای مهم فعالیتهای مؤسسه تحقیقات برنج کشور است.
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