به گزارش خبرنگار مهر، برنج دومین محصول پرمصرف کشاورزی پس از گندم است که سالانه حدود ۳ میلیون تن است که تقریبا دو میلیون تن آن در داخل کشت و باقی از طریق واردات تامین می‌شود.

با توجه به سنوات گذشته بخشی از برنج مورد نیاز کشور از هندوستان و بخشی دیگر از پاکستان تامین می‌شد.

رایزنی‌های دولت ایران با دولت پاکستان برای گسترش تجارت، احتمالا امسال بخش اعظمی از نیاز بازار با برنج پاکستانی تامین شود.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فردا سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ ثبت سفارش برنج آغاز می‌شود.

گفتنی است، مهلت اعتبار ثبت سفارش انواع برنج ۱۸۰ روز با تمدید ۶۰ روزه است. این نوبت از ثبت سفارش واردات کالاهای مذکور بدون اعمال سقف سابقه بازرگان انجام می‌شود.