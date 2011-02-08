کتابخانه های سیار در گیلان راه اندازی می شود

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساخت، تکمیل، تأمین کتاب و فعال سازی و تجهیز کتابخانه های عمومی، تخصصی و دیجیتـــــال، راه اندازی کتابخانه های سیار در دور سوم سفر رئیس جمهوری به گیلان مصوب شده است.



وی اظهار داشت: در این سفر برای توسعه و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی، توسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی به احداث و تجهیز کتابخانه شبستان مساجد و بقاع متبرکه استان نیز توجهی جدی شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان از بهره برداری سامانه پیام کوتاه این اداره کل همزمان با دهه فجر خبرداد و گفت:

هدف از بهره برداری سامانه پیام کوتاه را ایجاد ارتباط بیشتر و راحت تر کتابخانه های عمومی با مردم و دریافت انتقادات و پیشنهادات از سوی علاقمندان به کتابخانه ذکر کرد.

وی خاطر نشان کرد: بدون شک خدمات دیجیتال و مجازی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و اعتلای فرهنگ مطالعه مفید و اطلاع رسانی لازم به مردم را ایفا کند.

وی در ادامه مواردی از قبیل ارتباط مستقیم با اداره کل، نظرسنجی، اطلاع رسانی به همکاران و اعضاء کتابخانه، اطلاع رسانی در خصوص معرفی تازه های کتاب و برگزاری هرگونه دوره های آموزشی، مسابقات فرهنگی را از جمله امکانات سامانه پیام کوتاه این اداره اعلام کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان اعلام کرد: شماره سامانه پیام کوتاه 10000201 آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهادات و پاسخگویی به سوالات و خواسته های علاقمندان به کتابخوانی و کتابخانه است.