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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

اقتصاد گیاهان دارویی باید بر پایه ظرفیت‌های منابع طبیعی توسعه یابد

اقتصاد گیاهان دارویی باید بر پایه ظرفیت‌های منابع طبیعی توسعه یابد

معاون وزیر جهاد با تأکید بر ظرفیت منابع طبیعی ایران در حوزه گیاهان دارویی گفت: توسعه این بخش نیازمند پیوند مؤثر میان علم، پژوهش و اجرا، تکمیل زنجیره ارزش و مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست گروه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی فرهنگستان علوم ایران که با حضور رضا عابدینی زادگان، مدیر کل دفتر مهندسی و مطالعات و جمعی از استادان و صاحب‌نظران حوزه گیاهان دارویی برگزار شد، با اشاره به گستره منابع طبیعی کشور اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت خشکی ایران، حدود ۱۳۵ میلیون هکتار تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن را مراتع تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه حدود ۸۲.۹ میلیون هکتار از اراضی کشور را مراتع تشکیل می‌دهد، افزود: تنها حدود ۶.۴ درصد از مراتع در رده مراتع درجه یک و حدود ۲۵ درصد مراتع درجه ۲ و الباقی در رده ۳ قرار دارند و این وضعیت نشان می‌دهد که حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از این منابع باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به ظرفیت‌های زیستی و گیاهی ایران گفت: مراتع کشور دارای بیش از ۸۶۶۰ گونه گیاهی است که حدود ۲۳۰۰ گونه از آنها در عرصه‌های مرتعی، دارای قابلیت‌های دارویی و صنعتی هستند و این ظرفیت می‌تواند در صورت مدیریت علمی و بهره‌برداری پایدار، به یکی از پایه‌های اقتصاد منابع طبیعی تبدیل شود.

معاون وزیر، منابع طبیعی را یکی از ارکان امنیت زیستی کشور دانست و تأکید کرد: نگاه به منابع طبیعی نباید صرفاً حفاظتی باشد، بلکه باید در کنار حفاظت و صیانت، ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و علمی این عرصه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی، پیوند میان علم و اجرا را یکی از ضرورت‌های اساسی در توسعه گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، فرهنگستان علوم، مراکز علمی و تحقیقاتی و بهره‌گیری از دانش تخصصی، باید به حل مسائل واقعی عرصه و تدوین برنامه‌های اجرایی منجر شود.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: توسعه اقتصاد گیاهان دارویی نیازمند شکل‌گیری زنجیره ارزش از عرصه تا تولید و بازار است و در این مسیر، آموزش بهره‌برداران و جوامع محلی، ارتقای معیشت آنان، حفظ ذخایر ژنتیکی و استفاده بهینه از توان مراتع باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

افلاطونی با اشاره به ضرورت بازنگری در طرح‌های مرتع‌داری اظهار کرد: طرح‌های مرتع‌داری باید با رویکردی تلفیقی و اقتصادی بازنگری شوند تا ضمن حفظ ظرفیت‌های اکولوژیک مراتع، زمینه برای ایجاد اشتغال، خوداتکایی اقتصادی و افزایش درآمد بهره‌برداران فراهم شود.

وی بر ضرورت مشارکت حداکثری بخش خصوصی، تعاونی‌ها، نهادهای غیردولتی و جوامع محلی تأکید کرد و افزود: اقتصاد منابع طبیعی باید درون‌زا باشد و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های طبیعی کشور باید به گونه‌ای انجام شود که منافع آن در عرصه و در میان جوامع محلی نیز جریان پیدا کند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از برنامه سازمان برای قطب‌بندی ظرفیت‌های گیاهان دارویی در کشور خبر داد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و قطب‌بندی گیاهان دارویی می‌تواند زمینه را برای هدفمند کردن اقدامات احیایی، پژوهشی و اقتصادی در این حوزه فراهم کند.

افلاطونی هوشمندسازی فرایندها را از دیگر برنامه‌های سازمان برشمرد و افزود: تسهیل و هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای بهره‌برداری و صادرات محصولات گیاهان دارویی می‌تواند به کاهش فرایندهای زائد، افزایش شفافیت و تسهیل فعالیت‌های قانونی در این حوزه کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: آینده گیاهان دارویی کشور در گروی پیوند هم‌زمان حفاظت از منابع طبیعی، دانش و پژوهش، مشارکت مردم و ایجاد ارزش اقتصادی است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و تخصصی، مسیر توسعه پایدار این بخش را با جدیت دنبال کند.

کد مطلب 6955291

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