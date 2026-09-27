به گزارش خبرنگار مهر، دادههای ثبتشده از ایستگاههای هواشناسی گلستان نشان میدهد دمای هوا در مناطق مختلف استان طی شبانهروز گذشته اختلاف قابل توجهی داشته است.
بر اساس این گزارش، پس از آققلا، گرگان و انبارالوم با ۳۱ درجه و اینچهبرون، بندرگز و کارکنده با ۳۰ درجه سلسیوس از گرمترین مناطق استان بودند.
در مناطق شرقی و شمالشرقی گلستان نیز دمای هوا در مراوهتپه به ۲۶ درجه، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه به ۲۷ درجه و در کلاله و مینودشت به ۲۹ درجه سلسیوس رسید.
همچنین کمینه دمای ثبتشده در ایستگاههای استان از ۱۹ درجه در تنگراه تا ۲۴ درجه در بندرترکمن گزارش شده است.
دمای ثبتشده در برخی دیگر از نقاط استان نیز شامل ۳۰ درجه در گنبدکاووس و هاشمآباد، ۲۹ درجه در علیآبادکتول و بندرترکمن و ۳۱ درجه در گرگان و انبارالوم بوده است.
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