به گزارش خبرنگار مهر، سردار مصطفی مثنوی شامگاه یکشنبه در آیین اختتامیه مسابقه «میدانیار» در گچساران، با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکتکنندگان این رویداد، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامههایی در حوزه کتاب و فرهنگ، زمینهساز تقویت روحیه مطالعه و توجه بیشتر نسل جوان به موضوعات فرهنگی و ارزشی است.
وی با اشاره به حضور دانشآموزان و گروههای مختلف در برنامههای فرهنگی، افزود: باید زمینه حضور و مشارکت بیشتر دانشآموزان و جوانان در این عرصهها فراهم شود و ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گروههای محلی مورد توجه قرار گیرد.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برنامههای فرهنگی و اجتماعی باید با مشارکت مردم دنبال شود، گفت: استفاده از ظرفیت گروههای محلی و مجموعههای فرهنگی میتواند به تقویت این برنامهها در سطح استان کمک کند.
سردار مثنوی در ادامه از اجرای برنامه «جانفدای ۲» در استان خبر داد و عنوان کرد: این برنامه ۲۰ مهرماه همزمان در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار میشود.
وی تصریح کرد: «جانفدای ۲» در یک ساعت مشخص و به صورت همزمان در سراسر استان اجرا خواهد شد و دستگاهها، گروههای مردمی و مجموعههای فرهنگی در برگزاری آن مشارکت خواهند داشت.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت تداوم برنامههای فرهنگی و استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان برای تقویت این فعالیتها تأکید کرد.
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