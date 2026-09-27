کاهش ۸ درصدی حریق در تهران با آموزش ۱.۳ میلیون شهروند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله محمدی، با اشاره به اهمیت پیشگیری در مدیریت حوادث شهری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار شاهد کاهش ۸ درصدی حریق در تهران بودیم که یکی از دلایل مهم آن، توسعه آموزش‌های شهروندی و افزایش آگاهی مردم نسبت به پیشگیری از حوادث است.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان آتش‌نشانی بر پیشگیری متمرکز شده است، افزود: هزینه‌های پیشگیری برای ما بسیار کمتر از هزینه‌های حضور در صحنه حادثه و امدادرسانی است. به همین دلیل تلاش کرده‌ایم حوادث را کالبدشکافی کنیم و از هر حادثه، درس‌آموخته‌ای برای جلوگیری از تکرار آن استخراج کنیم.

محمدی ادامه داد: در یک سال گذشته آموزش ایمنی و پیشگیری از حوادث به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان ارائه شده است و معتقدیم اگر مردم توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند، می‌توان میزان حوادث را کاهش داد.

وی درباره وضعیت حوادث رانندگی در تهران نیز گفت: بخش قابل توجهی از حوادث تصادفات در ساعات پایانی شب و بامداد رخ می‌دهد و به‌طور میانگین یک روز در میان شاهد حوادثی همراه با فوتی هستیم. این بخش از حوادث تا حد زیادی به رفتار فردی رانندگان و رعایت اصول ایمنی و قوانین رانندگی مربوط می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به حوادثی مانند سقوط افراد در چاه نیز گفت: بخشی از حوادث شهری با رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان قابل پیشگیری است و همکاری مردم می‌تواند نقش مهمی در کاهش این حوادث داشته باشد.

تجهیزات و بودجه

محمدی با اشاره به شرایط جنگ ۱۲روزه و دشواری تأمین تجهیزات تخصصی آتش‌نشانی گفت: حدود هزار میلیارد تومان تجهیزات در جریان حوادث و شرایط جنگی وارد چرخه عملیات شد و با توجه به تخصصی بودن تجهیزات، تأمین و جایگزینی آنها کار ساده‌ای نیست. با این حال از مهر سال گذشته تا مهر امسال تلاش کردیم بخشی از این تجهیزات را جبران و جایگزین کنیم.

وی همچنین با اشاره به سابقه شهدای آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: تاکنون ۶۵ آتش‌نشان شهید تقدیم کرده‌ایم و حتی تعدادی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی نیز در جریان حوادث مورد اصابت قرار گرفته‌اند؛ با این حال این مسیر همچنان ادامه دارد.

توان عملیاتی آتش‌نشانی تهران

محمدی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و تجهیزات سازمان گفت: امروز در پایتخت از حدود ۵۸۰۰ نیروی متخصص و آموزش‌دیده و حدود ۶۰۰۰ دستگاه و خودرو برخورداریم و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تهران در جمع پنج مجموعه برتر آتش‌نشانی دنیا قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه حوادث مرتبط با مواد شیمیایی نیز خودروها و تجهیزات تخصصی در اختیار داریم و با همکاری دانشگاه‌های برتر، آموزش‌های تخصصی برای نیروها انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که امکان تشخیص نوع گاز و مواجهه تخصصی با حوادث مربوط به مواد شیمیایی فراهم شده است.

محمدی همچنین از فعالیت یک دانشکده تخصصی در حوزه آتش‌نشانی خبر داد و گفت: حدود ۸۰۰ دانشجو در حوزه حریق و موضوعات مرتبط در حال تحصیل هستند و برای نخستین‌بار پذیرش دانشجوی خارجی در رشته‌های کاردانی و کارشناسی نیز انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تربیت نیروی متخصص در حوزه ایمنی و حریق گفت: با وجود اینکه مصوبه هیئت وزیران، دانشگاه‌های کشور را موظف کرده است سرفصل، درس و رشته‌های مرتبط با ایمنی و حریق را داشته باشند، متأسفانه این مصوبه تاکنون عملیاتی نشده است.

محمدی افزود: یکی از معضلات ما در حوادث کشور همین موضوع است؛ در بسیاری از رشته‌ها آموزش دانشگاهی داریم، اما در حوزه‌ای که ارتباط مستقیم با جان و مال مردم دارد، هنوز رشته تخصصی متناسب با نیاز کشور ایجاد نشده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به تجربه ژاپن در حوزه آموزش ایمنی اظهار کرد: یکی از دلایل ضریب بالای ایمنی در ژاپن این است که آموزش‌های ایمنی از مقطع دبستان آغاز می‌شود و این آموزش‌ها از کودکی در جامعه نهادینه می‌شود. اگر این آموزش‌ها از سنین پایین انجام شود، هزینه‌های پیشگیری نیز کاهش پیدا می‌کند.

محمدی ادامه داد: امیدواریم مسئولان وزارت علوم در این زمینه تدبیری بیندیشند و این مسیر را آغاز کنند. ما نیز تضمین می‌کنیم فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها از فرصت شغلی برخوردار باشند؛ چراکه این حوزه تنها جایی است که می‌توان برای اشتغال فارغ‌التحصیلان آن تضمین ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه بیش از یک‌هزار و۳۰۰ شهر در کشور دارای سازمان آتش‌نشانی هستند، گفت: بیش از ۱۲۰ سازمان آتش‌نشانی در کشور فعالیت می‌کنند و علاوه بر آن، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، معادن، صنایع و شهرک‌های صنعتی نیز ساختارهای آتش‌نشانی دارند. در حال حاضر در بسیاری از این مجموعه‌ها از نیروهایی با مدرک دیپلم استفاده می‌شود، اما ایجاد رشته‌های تخصصی دانشگاهی می‌تواند نیروی انسانی این حوزه را تخصصی‌تر کند.

محمدی درباره اعتبارات تجهیزات آتش‌نشانی تهران نیز اظهار کرد: سالانه حدود ۳ همت در شهرداری تهران برای آتش‌نشانی و تأمین تجهیزات و فضاهای مورد نیاز این سازمان هزینه می‌شود. با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، خرید تجهیزات به صورت سالانه انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم از فناوری‌های روز دنیا عقب نمانیم.

وی افزود: در این زمینه موضوعاتی مانند هوش مصنوعی و سیستم‌های الکترونیکی نیز در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم از آخرین فناوری‌های موجود استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران از راه‌اندازی سامانه کنترل و نظارت بر عملیات آتش‌نشانی در هفتم مهر خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در کشور سامانه کنترل، نظارت و پایش عملیات آتش‌نشانی در سازمان آتش‌نشانی تهران راه‌اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: از لحظه‌ای که آتش‌نشان از ایستگاه خارج می‌شود، نیروها و تجهیزات به صورت دوطرفه، آنلاین و برخط در مرکز فرماندهی کنترل می‌شوند و امکان مکالمه مستقیم و تصویری و هدایت عملیات وجود خواهد داشت. همچنین نظارت بر عملکرد آتش‌نشانان و محدوده جغرافیایی حادثه نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.

محمدی با بیان اینکه این سامانه به صورت فازبندی‌شده اجرا خواهد شد، گفت: امیدواریم ظرف یک سال بتوانیم همه ایستگاه‌های آتش‌نشانی را تحت پوشش این سامانه قرار دهیم.

وی درباره زمان رسیدن آتش‌نشانی به محل حادثه نیز اظهار کرد: یکی از چالش‌های ما مدیریت زمان رسیدن به حادثه است. جمعیت تهران روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و تعداد خودروهای شهر نیز کمتر نمی‌شود، در حالی که متناسب با این افزایش، خیابان‌ها عریض‌تر نمی‌شوند. بنابراین نگران هستیم زمان رسیدن به حادثه از استاندارد خارج شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: رفتار حریق نیز به دلیل استفاده از مواد شیمیایی در زندگی روزمره به شدت سریع‌تر شده است و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه برسیم.

محمدی با اشاره به توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی گفت: تا حدود یک ماه آینده، صد و چهل و پنجمین ایستگاه آتش‌نشانی تهران به مجموعه ایستگاه‌ها اضافه خواهد شد. در حال حاضر ۱۳۸ ایستگاه داریم و چهار یا پنج ایستگاه دیگر نیز در حال اضافه شدن است.

وی ادامه داد: این تعداد، جدا از ایستگاه‌های سیاری است که در نقاط پرترافیک شهر مستقر شده‌اند. این استقرارها در ابتدا موقت بود، اما اکنون به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا نزدیک‌ترین خودروی آتش‌نشانی در سریع‌ترین زمان ممکن به محل حادثه برسد و تا رسیدن خودروهای پشتیبان، عملیات را مدیریت کند.

محمدی میانگین زمان رسیدن آتش‌نشانی به محل حادثه را حدود ۴ دقیقه و ۳۰ تا ۴۰ ثانیه اعلام کرد و گفت: این زمان مطابق استانداردهای بین‌المللی است که حدود چهار تا شش دقیقه تعیین شده است، اما این موضوع همچنان تحت کنترل ما قرار دارد و تلاش می‌کنیم حتی یک ثانیه نیز به این زمان اضافه نشود.

وی تأکید کرد: ما برای یک ثانیه نیز هزینه می‌کنیم، چراکه همین یک ثانیه می‌تواند جان یک انسان را نجات دهد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران همچنین از ساخت مرکز فرماندهی جدید سامانه ۱۲۵ خبر داد و گفت: بزرگ‌ترین مرکز فرماندهی خاورمیانه برای سامانه ۱۲۵ در حال ساخت است و با بهره‌برداری از آن، ظرفیت پاسخگویی سامانه ۱۲۵ چندین برابر خواهد شد.

محمدی با اشاره به افزایش تماس‌ها در مناسبت‌هایی مانند چهارشنبه‌سوری اظهار کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۲۵ در زمان مناسب پاسخ داده می‌شود و شهروندان در کمترین زمان ممکن پاسخ دریافت می‌کنند.

وی همچنین گفت: ۹۸ درصد عملیات‌های آتش‌نشانی نیز در پاسخ به درخواست شهروندان با موفقیت انجام می‌شود و این آمار حاصل تلاش و مجاهدت نیروهای آتش‌نشانی است

محمدی در ادامه از توسعه همکاری‌ها برای استفاده از ظرفیت هوایی در اطفای حریق خبر داد و گفت: به نمایندگی از کشور تفاهمنامه‌ای منعقد کرده‌ایم تا در صورت وقوع حوادث، بتوانیم در سریع‌ترین زمان از ظرفیت بالگردها، هواپیماهای آب‌پاش و سایر تجهیزات هوایی استفاده کنیم. این ظرفیت در حوادثی مانند آتش‌سوزی جنگل‌های الیت و حادثه بندرعباس نیز مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: اکنون به سمت استفاده از پهپادهای آتش‌نشان نیز حرکت کرده‌ایم و با شرکت‌های دانش‌بنیان در حال همکاری هستیم تا محصولی کاربردی و عملیاتی در این حوزه تولید شود. تاکنون بیش از ۱۰ بار در مرکز آموزش سازمان این تجهیزات را آزمایش کرده‌ایم، اما هنوز به محصول موردنظر و قابل استفاده نهایی نرسیده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به توسعه تجهیزات این سازمان پس از جنگ ۱۲روزه گفت: از جنگ ۱۲روزه تا جنگ اخیر، حدود ۵۰ درصد به تجهیزات آتش‌نشانی اضافه کرده‌ایم و شهرداری تهران حدود ۳۰۰ دستگاه و تجهیز مختلف به ناوگان آتش‌نشانی و تجهیزات عملیاتی اضافه کرده است.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲روزه با توجه به کوتاه بودن زمان حادثه، در تأمین برخی تجهیزات با مشکلاتی مواجه بودیم، اما در جنگ اخیر با آمادگی و تجهیزات بیشتری وارد عمل شدیم و اکنون نیز روند تجهیز سازمان ادامه دارد.

محمدی درباره وضعیت ایمنی ساختمان‌های تهران نیز گفت: طی سه سال گذشته ۹۰ هزار ساختمان را بازدید و بر اساس میزان خطر دسته‌بندی کرده‌ایم. این ساختمان‌ها در گروه‌های بسیار پرخطر، پرخطر، میان‌خطر و کم‌خطر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در مرحله نخست، ۱۲۹ ساختمان در گروه بسیار پرخطر قرار داشتند که با پیگیری‌های فشرده و با وجود دشواری همراه کردن برخی مالکان، توانستیم تعداد آنها را کاهش دهیم و همچنان پیگیر تعیین تکلیف ساختمان‌های باقی‌مانده هستیم.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: برای سایر ساختمان‌های دسته‌بندی‌شده نیز متناسب با میزان خطر، اخطاریه‌ها و دستورالعمل‌های لازم صادر شده است.

محمدی با اشاره به وضعیت ایمنی مراکز درمانی و مدارس گفت: در حوزه درمان وضعیت نسبتاً خوبی داریم که یکی از دلایل آن، همکاری وزارت بهداشت و مشروط کردن تمدید پروانه مراکز درمانی به تأییدیه‌های ایمنی است. این اقدام بازدارندگی خوبی ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: اگر پروانه فعالیت اماکن تجاری نیز از سوی اصناف و اتاق اصناف به تأییدیه‌های ایمنی مرتبط شود، قطعاً می‌توان در این بخش نیز روند ایمن‌سازی را سرعت داد. ما نیز در سازمان آتش‌نشانی تلاش می‌کنیم در کنار این مجموعه‌ها باشیم و شرایط ایمن‌سازی را برای آنها تسهیل کنیم.

محمدی درباره وضعیت ایمنی برخی ساختمان‌های ناایمن نیز گفت: در کنار ایمن‌سازی، با مالکان و مجموعه‌ها تعامل داریم تا روند ایمن‌سازی ساختمان‌ها انجام شود. برای مثال، در ساختمان آلومینیوم، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اقدامات مربوط به حوزه آتش‌نشانی انجام شده و تابلوهای برق و موضوعات مختلف اصلاح شده است. به همین دلیل نیز پلمب آن رفع شد، چراکه اقدامات ایمن‌سازی در حال انجام است و مردم نیز در ساختمان حضور دارند.

وی افزود: ساختمان مهستان همچنان در فهرست ساختمان‌های ما قرار دارد و دستور قضایی آن نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران درباره ساختمان علاءالدین نیز اظهار کرد: در حوزه آتش‌نشانی، کار در ساختمان علاءالدین به خوبی پیش می‌رود، اما تأییدیه ایمنی زمانی صادر می‌شود که تمام موارد مربوط به حوزه آتش‌نشانی تکمیل شود.

محمدی ادامه داد: ساختمان علاءالدین نسبت به چهار سال پیش تغییرات زیادی کرده است. نمای ساختمان که کامپوزیت بود و در صورت وقوع آتش‌سوزی می‌توانست حادثه بزرگی ایجاد کند، تغییر کرده و آسانسورها و مسیرهای خروج نیز اصلاح شده‌اند. سیستم اعلام حریق نصب شده و آتش‌نشان نیز در ساختمان مستقر شده است.

وی گفت: البته سازه ساختمان در حوزه فعالیت ما نیست و ما در حوزه سازه ورود نمی‌کنیم. موضوعاتی مانند نداشتن پارکینگ نیز ارتباطی با حوزه آتش‌نشانی ندارد و در بخش‌های دیگری بررسی می‌شود. مجموع این موارد در نهایت ایمنی ساختمان را تشکیل می‌دهد.

محمدی تأکید کرد: در حوزه‌ای که مربوط به آتش‌نشانی است، با تعامل و پیگیری اقدامات انجام شده و این موضوع نیازمند پیگیری است. امیدواریم در بخش‌های دیگر نیز اقدامات لازم انجام شود و مالک ساختمان نیز همکاری کند.